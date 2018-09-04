В рамках акции "Собери ребенка в школу" для ребят была организована экскурсия.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» владимирские полицейские вместе с общественниками провели благотворительное мероприятие для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и ставших инвалидами вследствие военной травмы.Началось мероприятие во владимирском филиале РАНХиГС, где руководством ВУЗа для ребят был организован "сладкий стол". За чаепитием директор филиала, член общественного совета при региональном УМВД Вячеслав Картухин поздравил ребят с наступлением нового учебного года и напутствовал на серьезное отношение к получению знаний.Такие встречи проводятся владимирскими правоохранителями во взаимодействии с представителями общественности уже на протяжении нескольких лет, но в текущем году ребят ожидал интересный сюрприз. По инициативе ветерана органов внутренних дел, председателя ВРО «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», полковника милиции в запасе Валерия Жамбровского для детей была организована экскурсия в город Гусь- Хрустальный. Ребята не только посетили экспозицию местного музея, но и побывали на заводе по производству хрусталя, где увидели процесс изготовления знаменитой на весь мир хрустальной продукции.Во время экскурсии ребята поделились с сопровождающими их сотрудниками полиции своими планами на будущее и рассказали, как провели летние каникулы.Наборы канцелярских принадлежностей, специально собранные сотрудниками полиции индивидуально для каждого ребенка, стали приятным дополнением к положительным эмоциям, полученным в ходе встречи.