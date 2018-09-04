У российских туристов, которые выходили из аэропорта парижского пригорода коммуны Ле-Бурже, злоумышленники украли три чемодана, сумку и мобильные телефоны. По предварительным данным, сумма украденного (в том числе люксовой одежды и украшений) составляет от 500 тысяч до одного миллиона долларов.

У российских туристов, которые выходили из аэропорта парижского пригорода коммуны Ле-Бурже, злоумышленники украли три чемодана, сумку и мобильные телефоны.По предварительным данным, сумма украденного (в том числе люксовой одежды и украшений) составляет от 500 тысяч до одного миллиона долларов США, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Сообщается, что три туриста прилетели 3 сентября в 22:30 по местному времени из Ниццы. Они выезжали из аэропорта на арендованной машине с водителем, когда им преградил путь автомобиль со злоумышленниками в масках.Водитель пытался сфотографировать грабителей, однако они также забрали и его телефон и скрылись.Жертвы ограбления обратились в полицию.