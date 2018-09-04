27-летний мужчина полностью признал свою вину

27-летний мужчина полностью признал свою винуВо Владимире уроженец одной из среднеазиатских республик продал арендованный автомобиль, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. На тот момент 27-летний молодой человек находился в Нижнем Новгороде. Он арендовал машину Mitsubishi Lancer для работы в такси. Через месяц мужчина подделал договор купли-продажи, оформил иномарку на себя и продал её во Владимире.Сумма ущерба составила 320 тысяч рублей. После задержания мужчина полностью признал свою вину. На данный момент машину изъяли и вернули законному владельцу.