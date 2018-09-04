Этот фестиваль проводится во Владимирской области восьмой год подряд
Этот фестиваль проводится во Владимирской области восьмой год подряд
Торжественное открытие международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо» состоялось во Владимире, сообщает пресс-служба областной администрации.
Этот фестиваль проводится во Владимирской области восьмой год подряд. В этом году участниками стали профессиональные и любительские коллективы народного танца, песни и музыки из Польши, Италии, Испании, Хорватии и Австрии. Россию представляют камерный балет Владимирского государственного университета «Гестус», коллектив народного танца «Росинка», музыкальный ансамбль «Владимирские рожечники» и детская студия «Русь».
«Фестиваль "Золотое кольцо" — лучший пример народной дипломатии в действии, это та благодатная почва, которая необходима для взаимообогащения культур народов мира, обмена творческим опытом, придания импульса деловым контактам», — отметил вице-губернатор Михаил Колков.
Выступления участников фестиваля «Золотое кольцо» можно будет увидеть не только во Владимире, но и в Муроме, Коврове, Суздальском, Вязниковском и Юрьев-Польском районах. Заключительный гала-концерт состоится 7 сентября в 18:00 на сцене областного Дворца культуры и искусства.
0+