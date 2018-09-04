Этот фестиваль проводится во Владимирской области восьмой год подряд

Этот фестиваль проводится во Владимирской области восьмой год подрядТоржественное открытие международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо» состоялось во Владимире, сообщает пресс-служба областной администрации.Этот фестиваль проводится во Владимирской области восьмой год подряд. В этом году участниками стали профессиональные и любительские коллективы народного танца, песни и музыки из Польши, Италии, Испании, Хорватии и Австрии. Россию представляют камерный балет Владимирского государственного университета «Гестус», коллектив народного танца «Росинка», музыкальный ансамбль «Владимирские рожечники» и детская студия «Русь».«Фестиваль "Золотое кольцо" — лучший пример народной дипломатии в действии, это та благодатная почва, которая необходима для взаимообогащения культур народов мира, обмена творческим опытом, придания импульса деловым контактам», — отметил вице-губернатор Михаил Колков.Выступления участников фестиваля «Золотое кольцо» можно будет увидеть не только во Владимире, но и в Муроме, Коврове, Суздальском, Вязниковском и Юрьев-Польском районах. Заключительный гала-концерт состоится 7 сентября в 18:00 на сцене областного Дворца культуры и искусства.0+