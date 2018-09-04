Лучшие спектакли России во Владимире. 18 сентября в Областном театре драмы откроется пятый юбилейный всероссийский форум -фестиваль У Золотых ворот. Свои лучшие постановки любителям театрального искусства покажут актеры не только ведущих столичных театров, но и коллективы из Грузии, Швеции, Польши, Армении и Израиля. Во Владимир приедут известнейшие театральные режиссеры Роберт Стуруа и Семен Спивак. Особой частью программы станет парад моноспектаклей и творческие встречи со знаменитыми актерами. Обо всем подробнее - Оксана Любимова.

Лучшие спектакли России во Владимире. 18 сентября в Областном театре драмы откроется пятый юбилейный всероссийский форум -фестиваль "У Золотых ворот". Свои лучшие постановки любителям театрального искусства покажут актеры не только ведущих столичных театров, но и коллективы из Грузии, Швеции, Польши, Армении и Израиля. Во Владимир приедут известнейшие театральные режиссеры Роберт Стуруа и Семен Спивак. Особой частью программы станет парад моноспектаклей и творческие встречи со знаменитыми актерами. Обо всем подробнее - Оксана Любимова.5 юбилейный фестиваль "У Золотых ворот" обещает стать настоящей театральной феерией. В программе масштабного театрального форума 29 спектаклей из восьми стран мира. Свои лучшие постановки привезут театры Польши, Израиля, Швеции. В рамках специальной программы "Пять вечеров с Шекспиром" владимирские зрители увидят "Отелло" от молодежного театра на Фонтанке , "Укрощение строптивой" от Казанского драматического театра, настоящим подарком для театралов станет спектакль "Юлий Цезарь" от грузинского театра имени Руставели.Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "Всемирно известный коллектив. Особенно приятно и радостно, что он приедет во главе с руководителем - народным артистом СССР, известнейшим режиссером современности Робертом Стуруа. Два спектакля мы увидим в постановке крупного российского режиссера - руководителя театра на фонтанке Семена Спивака. Так что наш небосвод украшен звездами".Уникальная чать программы - парад моноспектаклей "Красная дорожка у Золотых ворот".У любителей театрального искусства будет возможность увидеть лучшие моноспектакли мира. Например, "Пиковую даму" в исполнении народного артиста, ректора Щукинского училища Евгения Князева. А еще в рамках фестиваля на сцене областного театра кукол пройдет целый вечер армянского театра.Ольга Гунина, координатор фестивальных и гастрольных программ Областного театра драмы: "Производят на зрителя невероятное впечатление. Я специально выделяю. Мы видели эти спектакли не единожды на фестивале. В том числе в Армении, в Ереване. Мы всегда исходим из интересов наших зрителей. Чтобы познакомить их и со страной, и с актерами из этой страны, с интересной драматургией и самим моноспектаклем. Я надеюсь, что каждый найдет на свой вкус что-то для себя интересное".В течение двух недель любителей театрального искусства ждут драмы, смешные и поучительные истории и особая актерская игра.Ольга Гунина, координатор фестивальных и гастрольных программ Областного театра драмы: "То волнение, та ответственность и та энергетика, которая идет из зала, из страны, куда прибывает артист, она возбуждает какие-то новые эмоции, новые чувства. Новые находки появляются в каждом фестивальном спектакле. Поверьте, актеры, которые приедут к нам, они настолько же интересны и настолько же известны в своих городах и странах, как и наши актеры".Гостей фестиваля ждут творческие встречи с актерами и режиссерами, лекции и мастер-классы. Владимирский областной театр вне конкурсной программы покажет новый дуэтный спектакль "Загадочные вариации" по Эмануэлю Шмитту в исполнении народного артиста Николая Горохова и молодого актера Анатолия Шалухина. Кстати, начнется фестиваль с открытия памятника провинциальным актерам на Театральной площади, которое будет сопровождаться концертом и спектаклем уличного театра из Москвы, посвященного 170-летию Владимирского Областного театра драмы.