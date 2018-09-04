Соревнования школьников по мини-футболу, посвященные дню знаний, прошли в областном центре на стадионе «Торпедо».

В начале учебного года сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области совместно с представителями ВРО «Динамо» провели турнир по мини-футболу между командами из воспитанников детских домов и школ-интернатов и командами из ребят, состоящих на учете в органах внутренних дел.Турнир, посвященный дню знаний, проходил на стадионе «Торпедо» в городе Владимире в течение двух дней. В соревнованиях приняли участие более полусотни ребят, нуждающихся в повышенном внимании со стороны педагогов и правоохранителей.На торжественном построении с напутственными словами выступила начальник отдела по делам несовершеннолетних регионального УМВД подполковник полиции Елена Абрамова, которая пожелала соперникам интересной игры и заслуженных побед.В результате напряженной, но честной борьбы определились лучшие команды в различных возрастных категориях: «Центр», «Октябрьские львы», «Парма», «Исток», «Лухтоново». Таким образом, победителями стали воспитанники Лухтоновского детского дома, а также несовершеннолетние, проживающие в Октябрьском и Фрунзенском районах областного центра, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел. Все участники получили заслуженные кубки, медали и утешительные сладости. Кроме того, персональные награды были вручены лучшим игрокам и нападающим турнира.