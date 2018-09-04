Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВДВо Владимире пропал 13-летний Герман Королев. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, полицейские начали его поиски.Мальчик ушел из дома в понедельник, 3 сентября. Он может передвигаться автостопом в сторону курортных городов Черного и Азовского моря.Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-162 сантиметра, среднего телосложения, карие глаза, темно-русые волосы.Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру по телефону 8 (4922) 44-54-90 или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.