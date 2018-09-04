Со вторника по воскресенье фонтан будет работать с 10:00 до 22:00

Со вторника по воскресенье фонтан будет работать с 10:00 до 22:00Новый светомузыкальный фонтан на Театральной площади во Владимире теперь работает по специальному графику, сообщает пресс-служба городской администрации.Напомним, что фонтан был открыт в День города 25 августа. У фонтана восемь контуров водных фигур, 114 динамических струй высотой до 7,5 метров. Конструкция оснащена лазерной установкой.По данным администрации Владимира, график работы разработан с учетом времени суток и интенсивности пешеходного трафика. Подсветка будет включаться только по вечерам. Со вторника по воскресенье фонтан будет работать с 10:00 до 22:00, а по понедельникам — с 16:00 до 22:00. Утром сооружение будут обслуживать специалисты.У фонтана есть несколько режимов работы:статический — без изменения водной картины,динамический — со сменой водных картин,детский — работа с минимальной высотой водной картины,музыкальное шоу — водная картина меняется под различные мелодии.Напомним, что составила 200 млн рублей. Город получил средства в качестве спонсорской помощи от российского банка.