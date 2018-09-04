Авария произошла в понедельник, 3 сентября

Авария произошла в понедельник, 3 сентябряПод Судогдой во Владимирской области легковушка врезалась в трактор. В результате ДТП погиб человек.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла в понедельник, 3 сентября, в 15.35. На 12-м километре трассы Судогда - Красное Эхо столкнулись ВАЗ-2104 и трактор.Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Мужчину, который находился за рулем спецтехники, доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.