На автомобили и находящихся в них людей в Колкате рухнула часть эстакады на дорожной развязке. Пятеро человек погибли, шестеро доставлены в больницу. В настоящее время спасатели разбирают завалы и помогают выжившим. Очевидцы сняли на видео последствия обрушения.

Обрушившаяся эстакада в Колкате была построена еще 70-х годах прошлого века, и нынешний сезон дождей стал для нее последним — сегодня, 4 сентября, она обрушилась и увлекла за собой двигающийся по ней транспорт.Обломки упали на машины, находящиеся на нижнем ярусе дорожной развязки и погребли под собой людей и автомобили.A bridge collapse in Majerhat, kolkata, several burried pic.twitter.com/NTmVGrnPpq— sandeep kr sharma (@sandeepbarpa) 4 сентября 2018 г.Погибло, по меньше мере, пять человек, еще семь получили ранения. В настоящее время спасатели и военные, пришедшие им на помощь, разбирают завалы и ищут выживших.Эстакада, по предварительным данным, разрушилась из-за подтопленных дождями обветшалых опор.