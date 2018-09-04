Министерство труда предлагает штрафовать сотрудников Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования за неточные данные для Федерального реестра инвалидов. Тем временем, начали действовать новые правила получения автомобильного знака Инвалид.

Министерство труда предлагает штрафовать сотрудников Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования за неточные данные для Федерального реестра инвалидов. Из-за этого люди с ограниченными возможностями не могут пользоваться льготами. Размер штрафа может быть от 10 до 20 тысяч рублей. Тем временем, начали действовать новые правила получения автомобильного знака "Инвалид".Маме ребенка с ДЦП Валерии Волковой каждый день приходится ломать голову, где припарковать машину со знаком "Инвалид"."В городе встаем только на инвалидное место, которое обычно занято. Причем очень часто, довольно часто занято не инвалидами!" — говорит Валерия Волкова.Чтобы сэкономить, многие москвичи оформляют себе незаконное парковочное разрешение или просто вешают липовые знаки. А настоящие инвалиды вынуждены наматывать круги в поисках свободного места.- Кто паркуется на этих местах?- Дорогущие "Лексусы" со знаком "Инвалид".- То есть это явно не инвалиды?- Да, кто-то на подставных лиц оформляет. Бабушка инвалид, а он ездит на "Лексусе".Отныне автомобильный знак "Инвалид" невозможно будет купить. Их будут выдавать по новой схеме только в бюро медико-социальной экспертизы.Старые знаки были привязаны к конкретному автомобилю. То есть инвалид или человек, который сопровождает его, мог управлять только этим транспортным средством. А вот новые знаки уже привязаны к конкретному человеку. В теории он может пересесть на любую машину. Достаточно повесить знаки на переднее и на заднее стекла.На лицевой стороне указаны реквизиты личного знака, а на оборотной — персональные данные, серия и номер справки об инвалидности, дата выдачи знака. Вся информация будет храниться в Федеральном реестре инвалидов.Чтобы получить знак, нужно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства инвалида. Предоставить паспортные данные, справку об инвалидности и заявление."На основании заявления бюро медико-социальной экспертизы оформит в государственной информационной системе специальные атрибуты и присвоит этот знак. Данные будут храниться для проверки при необходимости проконтролировать основания для его выдачи", — объясняет Михаил Дымочка, руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы.Чиновники надеются, что инвалиды, которые пользуются льготами на законных основаниях, теперь не будут получать несправедливые штрафы. А недобросовестные водители больше не смогут пользоваться наклейками ради бесплатной парковки.