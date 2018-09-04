Возбуждено уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферный воздух на севере Крыма.

Возбуждено уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферный воздух на севере Крыма.Об этом "Интерфаксу" рассказали в главке следственного управления СКР по региону.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов", которая предусматривает до двух лет лишения свободы.Речь идет о городе Армянске, жители которого с 24 августа массово жалуются в социальных сетях на химический выброс ПДК сернистого ангидрида, который вызвал у детей сыпь и рвоту, а у взрослых – боль и першение в горле. Кроме того, выброс окрасил окрестности города в ржаво-желтый цвет, при этом листья на деревьях преждевременно опадают.4 сентября руководство полуострова прекратило на две недели работу местного химического завода "Титан", который использует кислотонакопитель. Сотрудники предприятия получат зарплату за вынужденный простой.Кроме того, в городе на две недели объявлены каникулы. 4 тысячи детей вместе с родителями отправляют на отдых в крымские санатории.Завод располагает двумя цехами («Титан-1» и «Титан-2») по производству диоксида титана проектной мощностью по 40 тысяч тонн в год каждый.Предприятие расположено на территории Крыма, в северной части полуострова на Перекопском перешейке на побережье Сиваша и занимает площадь 4 785 га. Оно соединяется подъездным железнодорожным путём со станцией Вадим Одесской железной дороги, частично забетонированным участниками блокады Крыма.Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" — 42 квадратных километра, объем — 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 миллионов кубов воды. Причина образования конденсата — в перепаде ночных и дневных температур.