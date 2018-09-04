04.09.2018

2018-09-04 16:40:38

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (32(9633) от 04 сентября 2018 года).

ВСПОМНЯТ В ТРУДНУЮ МИНУТУ

— Мамаша, водительские права на кого будем выписывать? — На Базаева Петю. — А отчество? И на какие категории транспорта давать Пете право вождения? — Пётр Олегович он у нас, шесть лет ему. Давайте сразу на все категории... Читайте на странице 2.



И ПРАЗДНИК, И ПРОФИЛАКТИКА

Накануне учебного года в школах Москвы прошли традиционные акции «За безопасность детства». В гимназии № 1409 она стала настоящим праздником. Подробности читайте на странице 2.



«2» РАВНО «ХОРОШО»

В Рязани завершился командный чемпионат МВД России по непростой спортивной дисциплине — служебному автомногоборью. Читайте на странице 2.



ЧТИТЬ ДОБЛЕСТЬ ФРОНТОВИКОВ

Накануне памятной даты, 75-летия победы в Курской битве, заместитель начальника УВД по ЮВАО подполковник внутренней службы Сергей Субботин совместно с председателем Совета ветеранов управления Николаем Масловым пригласили ветерана Великой Отечественной войны подполковника милиции в отставке Николая Первушина на встречу с личным составом. Читайте на странице 3.



ВИЗИТ К ВЕТЕРАНАМ

75 лет назад началось одно из величайших сражений в истории Великой Отечественной войны — битва на Курской дуге, показавшая мужество и героизм советского народа, несгибаемую волю к победе над фашистскими захватчиками. Читайте на странице 3.



ПОЗДРАВИЛИ ТРУЖЕНИКА ТЫЛА

Начальник ОМПО УВД по СЗАО Владимир Нестеренко, председатель Совета ветеранов полковник милиции Александр Звирак и сотрудники Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу столицы поздравили труженика тыла старшего сержанта милиции Василия Волкова с 90-летним юбилеем. Подробнее на странице 3.



ЭКЗАМЕН ДЛЯ ШКОЛ

В преддверии нового учебного года образовательные учреждения всех районов города Москвы сдали экзамен на безопасность. Школы и детские сады проверены межведомственными комиссиями, в состав которых входили и сотрудники органов внутренних дел. Подробности на странице 3.



К УРОКАМ ПОДГОТОВЛЕН

В преддверии Дня знаний старший инспектор ПДН ОМВД России по району Восточный майор полиции Маргарита Новожилова и член Общественного совета при УВД по ВАО Пётр Федулин посетили проживающую на территории района Восточный подшефную семью. Читайте на странице 3.



ГОСТЯМ РАДЫ… НО НЕ ВСЕМ

Сотрудники столичной полиции продолжают бороться с нелегальной миграцией, и эта работа приносит ощутимые плоды. В одном из рейдов, который проходил на севере Москвы, побывали корреспонденты газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 4.



ОРУЖИЕ НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Старейший московский парк «Останкино» — очень уютный уголок природы, служащий местом отдыха для жителей районов, расположенных вокруг него. Сегодня в нём идёт рейд «локального характера», связанный с сигналом, поступившим в районную управу. Подробности читайте на странице 4.



СОХРАНИЛОСЬ В НАШИХ ДУШАХ

Кадровая служба ГУ МВД России по г. Москве готовится к своему 100­летнему юбилею. Читайте на странице 5.



ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ КОТА И СОБАКИ…

Семья старшего оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное майора полиции Андрея Михалёва живёт весело — что ни месяц, то день рождения. У полицейского десять детей — шесть девочек и четыре мальчика (!). Читайте на странице 6.



ТАЙНА РЮКЗАКА ПОД БАЛКОНОМ

В 1985 году на территории, подведомственной 77-му отделению милиции, в квартире обнаружили убитых мужчину и женщину. Читайте на странице 7.



ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НОСИТЕЛЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА

Порядок признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка установлен приказом МВД России от 28 сентября 2017 года № 738. Читайте на странице 7.



НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ!

Николай Андреевич ФЕДОРУК родился 11 апреля 1966 года в Тернопольской области Украинской ССР. В 1984 году поступил в Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, по окончании которого проходил службу во внутренних войсках. Читайте на странице 8.



ВСЕГДА НАЧЕКУ

Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому административному округу старший лейтенант полиции Дмитрий МАЛИНИН победил в общегородском профессиональном конкурсе полицейских в прошлом году. Читайте на странице 8.



СЕНТЯБРЬ УЖЕ РАСПЛАНИРОВАН

О том, как сотрудники полиции обеспечивают правопорядок на улицах города, рассказал заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УВД по ЗелАО подполковник полиции Сергей БОЛОТИН. Читайте на странице 9.



СУРОВАЯ ПРАВДА

Как-то так вышло, что этим летом в столичных судах слушался целый ряд дел, знакомство с которыми у обычного гражданина вызывает удивление: и как такое возможно. Подробности читайте на странице 11.



ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ

В последнее время по всей стране участились случаи мошенничества с жильём, участники которого — микрофинансовые организации. Фирмы предлагают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оформить договор займа. Продолжение на странице 11.



ВОРЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Мошенники недавно изобрели очередную схему обмана. Теперь они воруют деньги с банковских карт граждан, «прикрываясь» нормативным актом, который ещё даже не успел вступить в силу. Подробности читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



СЛУЧАЙ В АРХАРОВСКОМ ПОЛКУ

«Петровка, 38» не раз ранее касалась знаменитого в конце XVIII века полицейского или военного полка, которого москвичи изрядно побаивались из-за его крутого нрава и прозвали Архаровским по имени его командира Николая Петровича Архарова, генерала от инфантерии. Подробнее на странице 14.



ПОДОБНЫХ ЕЙ НЕТ!

Легенда советского и мирового спорта Ирина Роднина — трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира, величайший мастер фигурного катания, как никто знает, сколько кропотливого труда, пота, травм, нервов, а порой боли и разочарований стоят за пышными титулами и громкой славой. Продолжение на странице 14.



БАРТОНЕЛЛА ДЛЯ УБИЙЦЫ

Кошка в квартире Анастасии Ассоровой орала вторые сутки подряд, чем достала уже всех соседей. В квартиру Насти звонили чуть ли не каждый час, но никто не открывал. Пришлось вызвать полицию. Подробности читайте на странице 15.



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