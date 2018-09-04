Телеведущую раскритиковали в Сети за новый образ. Ксения поделилась снимком в своем микроблоге.

Телеведущую раскритиковали в Сети за новый образ.Ксения поделилась снимком в своем микроблоге.Знаменитостьпосетила Государственныймузей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, о чем рассказала поклонникам. "Зашла тут с подружками в музей... Наташа @ngoldenberg, вчера мой любимыйхалатик Дрис был лично для тебя))))! Выставка в Пушкинском гравюр Эдо отличная!Рекомендую)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –прим. ред.), – написала Собчак на своей страничке в Instagram.На фото девушки одеты вкимоно. Одежда Собчак же отличается от нарядов ее подруг. Сразу бросается вглаза чересчур открытое декольте, показывающее грудь, что для традиционногокостюма японских женщин недопустимо.Пользователям соцсетивнешний вид звезды пришелся не по вкусу. "Подружки тематически оделись, У Ксюшипромашка, стильная вы наша, могу предположить, что и в тапках, раз в халате","Прикид так себе!", – посчитала фолловеры.Кроме того, они раскритиковали прическу телеведущей. "Эти три пера можно очень быстро иэффективно уложить... Ну почему она этого не делает...", "Денег нашампунь не хватило?", "Наведите кто-нибудь порядок на ее голове!!!",– высказали своем мнение интернет-пользователи.