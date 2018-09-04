Телеведущую раскритиковали в Сети за новый образ.
Ксения поделилась снимком в своем микроблоге.
Телеведущую раскритиковали в Сети за новый образ.
Ксения поделилась снимком в своем микроблоге.
Знаменитость
посетила Государственный
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, о чем рассказала поклонникам. "Зашла тут с подружками в музей... Наташа @ngoldenberg, вчера мой любимый
халатик Дрис был лично для тебя))))! Выставка в Пушкинском гравюр Эдо отличная!
Рекомендую)" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены –
прим. ред.), – написала Собчак на своей страничке в Instagram.
На фото девушки одеты в
кимоно. Одежда Собчак же отличается от нарядов ее подруг. Сразу бросается в
глаза чересчур открытое декольте, показывающее грудь, что для традиционного
костюма японских женщин недопустимо.
Пользователям соцсети
внешний вид звезды пришелся не по вкусу. "Подружки тематически оделись, У Ксюши
промашка, стильная вы наша, могу предположить, что и в тапках, раз в халате",
"Прикид так себе!", – посчитала фолловеры.
Кроме того, они раскритиковали прическу телеведущей. "Эти три пера можно очень быстро и
эффективно уложить... Ну почему она этого не делает...", "Денег на
шампунь не хватило?", "Наведите кто-нибудь порядок на ее голове!!!",
– высказали своем мнение интернет-пользователи.