Сборная России по теннису проведет матч Кубка Дэвиса с командой Белоруссии. Встречи пройдут 14-15 сентября в Лужниках. Стал известен состав российской сборной.

Сборная России по теннису проведет матч Кубка Дэвиса с командой Белоруссии. Встречи пройдут 14-15 сентября в "Лужниках". Стал известен состав российской сборной.Сборные России и Белоруссии поспорят за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны. В случае победы наша сборная продолжит борьбу в следующем этапе плей-офф. Если россияне проиграют, то в 2019 году им придется играть во второй группе.Руководить нашей командой будет Шамиль Тарпищев. В состав сборной России вошли Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Евгений Карловский.