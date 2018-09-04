Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Алена Водонаева встала на сторону Ольги Бузовой, которая отправила домой претендента на ее руку и сердце в рамках телепроекта Замуж за Бузову. Мужчина оказался другом певцы Наташи Королевой, и та весьма едко прошлась по Ольге, чего Алена, по ее словам, не ожидала.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева встала на сторону Ольги Бузовой, которая отправила домой претендента на ее руку и сердце в рамках телепроекта "Замуж за Бузову". Мужчина оказался другом певцы Наташи Королевой, и та весьма едко прошлась по Ольге, чего Алена, по ее словам, не ожидала.В конце августа на ТНТ стартовал ожидаемый многими новый сезон телепроекта "Холостяк". Однако на сей раз из множества кандидатов своего единственного ищет Ольга Бузова и шоу называется соответственно – "Замуж за Бузову". В первом выпуске Ольга отсеяла пять из 15 претендентов на ее сердце. Среди тех, кто в тот вечер отправился домой, был давний друг певицы Наташи Королевой композитор Герман Титов.Артистка настолько расстроилась за приятеля, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram посвятила Бузовой разгромный пост. "Эх, Оля Оля такого хлопца недооценила , шо то вы с сестрой не очень то дальновидные оказались !!! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре артистки Бузовой от композитора Германа Титова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Королева.Далее певица и вовсе заявила, что "Замуж за Бузову" всего лишь развлекательное шоу, а на самом деле сердце Ольги давно несвободно. "Говорила тебе Герман, нечего там ловить! Сердце то героини занято давно другим ! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное это так ,ШОУ!!!" – заявила Наташа.В ситуацию вмешалась звезда телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева. Она встала на защиту Бузовой. "Я сначала не могла поверить, что когда-то увижу новости о конфликте Бузовой и Наташи Королевой. Я таких едких комментариев от Королевой не ожидала, мне кажется, что она просто завидует чужой популярности", – цитируют Алену Водонаеву "7 Дней".Она отметила, что "конечно, шоу – это шоу", но это не отменяет того, что и на нем можно влюбиться по-настоящему. "Я, как никто другой, это знаю, иногда не получается играть по сценарию, реалити это всегда 50/50. Поэтому вероятность, что Ольга найдет себе там мужчину есть, и не маленькая. Главное, чтобы не козел!" – выразила мнение Алена.