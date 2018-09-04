Прославленный фигурист Алексей Ягудин предстал перед всей страной с косметикой на лице, чем несказанно удивил всю страну. Как оказалось, тушью, тенями и помадой спортсмен воспользовался ради нового проекта.

Прославленный фигурист Алексей Ягудин предстал перед всей страной с косметикой на лице, чем несказанно удивил всю страну. Как оказалось, тушью, тенями и помадой спортсмен воспользовался ради нового проекта.На своей страничке в социальной сети Instagram Алексей Ягудин опубликовал короткое видео, на котором запечатлен сидящим за рулем автомобиля. На лице известного фигуриста легко просматривается макияж. "Вот и так бывает😂🤦‍♂️😂 вчера – Мышиный король, сегодня – женщина, завтра меркуцио из Ромео и Джульетты @averbukh_iceshow Жизнь прекрасна и очен интересна, если есть желание ее такой сделать☝️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Ягудин.В самом же ролике спортсмен сказал: "Вот так, друзья, 38 лет, а выгляжу как молодая симпатичная девчонка". Далее Алексей пояснил, что не стал смывать косметику, чтобы позабавить своих детей, а макияж ему нанесли в рамках некого нового проекта, о котором фигурист предпочел не распространяться.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к преображению Ягудина. "Какая прелесть !", "Неожиданно))) красавчик))) насмешил!", "Осторожней!)))) А то ведь невзначай и..........)))", "Алексей вы такой классный!!! Молодец!!! Вам подвластны любые образы, БРАВО!!! А реснички ваши или накладные?", "А если гаишники тормознут?", "Лапуся", – посмеялись поклонники.Другие же, наоборот, раскритиковали Алексея Ягудина. "Похож на гея", "Переодеваться в женщин – грех", "Как жаль, из за хайпа краситься, и до такой степени унижаться...", "Просто трансгендер", "А у вас не кризис среднего возраста?", "Ужас какой не красивый", – прокомментировали пользователи Сети.