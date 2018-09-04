После смерти Игоря Сорина новый солист Иванушек International пел под
фонограмму своего предшественника. Владимир Райберг рассказал о своем сыне в
день 20-летия со дня гибели певца.
После смерти Игоря Сорина новый солист "Иванушек International" пел под
фонограмму своего предшественника. Владимир Райберг рассказал о своем сыне в
день 20-летия со дня гибели певца.
Могилу Игоря Сорина
его отец Владимир Райберг посещает нечасто. Он признается, что одному не
хочется, а сопровождающие не всегда находятся. Но недавно Райберг был на
кладбище вместе с поклонницами сына, которым сегодня уже под 40. Хотя тут
удивляться не приходится – если бы судьба сложилась иначе, сейчас Игорю было бы
почти 50, отмечает 80-летний отец музыканта.
Райберг признается: ему приятно, что память о его сыне жива.
Люди до сих пор приносят на могилу
цветы, игрушки, фотографии, даже записки оставляют.
А вот с коллегами Игоря по группе "Иванушки
International" ситуация совсем другая. По словам Райберга, эпоха их дружбы прошла. Сначала между ними
встал Олег Яковлев, потом – после смерти Олега – Кирилл Туриченко.
"Игоря и Олежку часто сравнивают. Правда, причина
только одна: Яковлев пел под фонограмму, где звучал голос моего Игоря. По мне,
попытка их сопоставить глупа. Олег нажился на чужом имени, ведь сделать себя
самостоятельно не вышло – не хватало голоса, слуха, пластики", – заявил
Райберг изданию "СтарХит". По словам отца, все вышеназванное было у
Игоря – плюс обаяние и внутренний стержень.
Отец музыканта рассказал и о бывших девушках Сорина. По его
словам, Валентина Смирнова и Александра Черникова сейчас дружат. У каждой из
них своя жизнь, встречаются с Райбергом эпизодически. Он отметил, что обе они
отлично выглядят.