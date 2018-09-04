После смерти Игоря Сорина новый солист Иванушек International пел под фонограмму своего предшественника. Владимир Райберг рассказал о своем сыне в день 20-летия со дня гибели певца.

После смерти Игоря Сорина новый солист "Иванушек International" пел подфонограмму своего предшественника. Владимир Райберг рассказал о своем сыне вдень 20-летия со дня гибели певца.Могилу Игоря Соринаего отец Владимир Райберг посещает нечасто. Он признается, что одному нехочется, а сопровождающие не всегда находятся. Но недавно Райберг был накладбище вместе с поклонницами сына, которым сегодня уже под 40. Хотя тутудивляться не приходится – если бы судьба сложилась иначе, сейчас Игорю было быпочти 50, отмечает 80-летний отец музыканта.Райберг признается: ему приятно, что память о его сыне жива.Люди до сих пор приносят на могилуцветы, игрушки, фотографии, даже записки оставляют.А вот с коллегами Игоря по группе "ИванушкиInternational" ситуация совсем другая. По словам Райберга, эпоха их дружбы прошла. Сначала между нимивстал Олег Яковлев, потом – после смерти Олега – Кирилл Туриченко."Игоря и Олежку часто сравнивают. Правда, причинатолько одна: Яковлев пел под фонограмму, где звучал голос моего Игоря. По мне,попытка их сопоставить глупа. Олег нажился на чужом имени, ведь сделать себясамостоятельно не вышло – не хватало голоса, слуха, пластики", – заявилРайберг изданию "СтарХит". По словам отца, все вышеназванное было уИгоря – плюс обаяние и внутренний стержень.Отец музыканта рассказал и о бывших девушках Сорина. По егословам, Валентина Смирнова и Александра Черникова сейчас дружат. У каждой изних своя жизнь, встречаются с Райбергом эпизодически. Он отметил, что обе ониотлично выглядят.