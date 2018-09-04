У звезды сериала Моя прекрасная няни украли дорогие украшения. Преступники вынесли их из коттеджа артистки в Новой Москве.

звезды сериала "Моя прекрасная няни" украли дорогие украшения. Преступникивынесли их из коттеджа артистки в Новой Москве.По данным источника в правоохранительныхорганах, в полицию обратился супруг актрисы Петр Чернышев. Инцидент произошел вдоме знаменитости в поселении Марушкинское."Кража совершена из сумки А. Заворотнюк,стоявшей на подоконнике в прихожей. Похищены два браслета из белого золота сбриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами, кольцо из белого золота сбриллиантами и 20 тысяч руб. Материальный ущерб составил около одного миллионарублей", – цитирует источник агентство городских новостей "Москва". В МВДвозбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.Примечательно, что на месте происшествияи прилегающей к трехэтажному кирпичному дому площадью 700 квадратных метров территории отсутствует видеонаблюдение ине установлена сигнализация. 47-летняя звезда пока воздерживается откомментариев.РанееЗаворотнюк смогла закрыть миллионный долги перед банком. Напомним, в 2012 году Анастасия решила приобрести коттеджстоимостью два миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму в 500 тысячдолларов взяла ипотечный кредит под залог более дорогого земельного участка.Актриса не смоглавовремя вернуть деньги. В итоге начались судебные разбирательства. Черезнесколько лет судебных тяжб Анастасия одержала победу.