У
звезды сериала Моя прекрасная няни украли дорогие украшения. Преступники
вынесли их из коттеджа артистки в Новой Москве.
У
звезды сериала "Моя прекрасная няни" украли дорогие украшения. Преступники
вынесли их из коттеджа артистки в Новой Москве.
По данным источника в правоохранительных
органах, в полицию обратился супруг актрисы Петр Чернышев. Инцидент произошел в
доме знаменитости в поселении Марушкинское.
"Кража совершена из сумки А. Заворотнюк,
стоявшей на подоконнике в прихожей. Похищены два браслета из белого золота с
бриллиантами, серьги из белого золота с бриллиантами, кольцо из белого золота с
бриллиантами и 20 тысяч руб. Материальный ущерб составил около одного миллиона
рублей", – цитирует источник агентство городских новостей "Москва". В МВД
возбудили уголовное дело о краже, ведется следствие.
Примечательно, что на месте происшествия
и прилегающей к трехэтажному кирпичному дому площадью 700 квадратных метров территории отсутствует видеонаблюдение и
не установлена сигнализация. 47-летняя звезда пока воздерживается от
комментариев.
Ранее
Заворотнюк смогла закрыть миллионный долги перед банком. Напомним, в 2012 году Анастасия решила приобрести коттедж
стоимостью два миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму в 500 тысяч
долларов взяла ипотечный кредит под залог более дорогого земельного участка.
Актриса не смогла
вовремя вернуть деньги. В итоге начались судебные разбирательства. Через
несколько лет судебных тяжб Анастасия одержала победу.