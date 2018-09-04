Певица выпустила песню под названием Джозеф. Об этом исполнительница сообщила на своей странице во ВКонтакте.
Певица выпустила песню под названием "Джозеф". Об этом исполнительница сообщила на своей странице во "ВКонтакте".
Основой для текста стали отрывки из стихотворений "Новые стансы к
Августе" и "Румянцевой победам" Иосифа Бродского. Музыку Земфира записала
совместно с электронным музыкантом Mujuice. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.
Последний альбом исполнительницы "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013
года.