Певица выпустила песню под названием Джозеф. Об этом исполнительница сообщила на своей странице во ВКонтакте.

Певица выпустила песню под названием "Джозеф". Об этом исполнительница сообщила на своей странице во "ВКонтакте".Основой для текста стали отрывки из стихотворений "Новые стансы кАвгусте" и "Румянцевой победам" Иосифа Бродского. Музыку Земфира записаласовместно с электронным музыкантом Mujuice. Обложку к синглу создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.Последний альбом исполнительницы "Жить в твоей голове" вышел в феврале 2013года.