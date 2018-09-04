Питерский Зенит официально подтвердил переход итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который до этого почти всю карьеру провел в составе сильнейшего клуба Серии А Ювентус. 32-летний хавбек заключил с сине-бело-голубыми двухлетний контракт.

Питерский "Зенит" официально подтвердил переход итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который до этого почти всю карьеру провел в составе сильнейшего клуба Серии "А" "Ювентус". 32-летний хавбек заключил с "сине-бело-голубыми" двухлетний контракт.Клаудио Маркизио — игрок «Зенита»!Подробности: https://t.co/S3XLw6PxeU#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/dVqZ6vCSBY— ФК «Зенит»