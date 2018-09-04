У покойного Бориса Немцова остался сын Антон, которого ему подарила телеведущая и бизнеследи Екатерина Одинцова. На днях 23-летний наследник политика вышел в свет с матерью, сестрой и женой. Почему-то пользователи Сети высказали убеждение, что избранница Антона выглядит ровесницей его мамы.

У покойного Бориса Немцова остался сын Антон, которого ему подарила телеведущая и бизнеследи Екатерина Одинцова. На днях 23-летний наследник политика вышел в свет с матерью, сестрой и женой. Почему-то пользователи Сети высказали убеждение, что избранница Антона выглядит ровесницей его мамы.В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Отметим, что картину уже показывали в рамках "Кинотавра" в Сочи, и лента была по достоинству оценена зрителями. И вот наконец фильм добрался до масс. За несколько дней до широкого проката творение Авдотьи Смирновой пришли оценить отечественные знаменитости.Многочисленные представители СМИ сумели поймать в объективы Марину Александрову, невероятно похудевшую Анну Михалкову с сыновьями, Константина Хабенского, который для роли отпустил шикарную бороду, Ксению Раппопорт, Владимира Познера, Алексея Макарова и многих других. Отметим, что впервые актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе вышли в свет.Однако особое внимание оказалось приковано к 23-летнему наследницу убитого политика Бориса Немцова Антону. Мужчина появился в кинотеатре в сопровождении матери, бизнеследи и телеведущей Екатерины Одинцовой, младшей сестры Дины и супруги Анны. Фотографии с мероприятия немедленно "утекли" в Сеть. По мнению пользователей, жена годится Антону в матери."У жены Антона Немцова такое взрослое лицо. Ей бы стиль поменять, а то выглядит ровесницей мамы", "Про Немцова тоже заметила – как мама с сыном смотрятся", "Дина Немцова такая красавица! А жена Антона Немцова как его мама, у них разница в возрасте или она так выглядит? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Жена??? Я б подумала, что тетя)))" – высказались в Сети.Напомним, Антон Немцов женился на Анне Игнатьевой в середине июня. Свадебная церемония состоялась в Барвихе. Отметим, что избранница Антона родом из Нижнего Новгорода.