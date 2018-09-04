Матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между Жироной и Барселоной пройдет в США, а именно в Майами. Встреча запланирована на 27 января.

Матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу между "Жироной" и "Барселоной" пройдет в США, а именно в Майами. Встреча запланирована на 27 января.Недавно руководство испанской лини подписало долгосрочный контракт с американскими партнерами по продвижению футбола в Северной Америке. Договором предусмотрено проведение встреч чемпионата Испании в США. Первой встречей, которая пройдет далеко от Испании, станет матч "Жироны" и "Барселоны".Руководство "Жироны" намерено отправить в Америку полторы тысячи владельцев клубных абонементов. Болельщикам будут предоставлены бесплатные авиабилеты и ночь в отеле Майами. Кроме того, "Жирона" собирается выделить пять тысяч билетов на матч первого круга, который пройдет в Барселоне 23 сентября.