Благодарность местный житель выразил оперуполномоченному отдела уголовного розыска Н.Ю. Кокареву и старшему участковому уполномоченному полиции Р.С. Королеву.

В адрес начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина поступило письмо от жителя города Вязники с выражением благодарности в адрес оперуполномоченного отдела уголовного розыска и старшего участкового уполномоченного полиции Вязниковского ОМВД:«В конце июля текущего года я обратился в ОМВД России по Вязниковскому району с заявлением по факту кражи сумки с документами и личными вещами. В кратчайшие сроки со мной связались оперуполномоченный ОУР капитан полиции Н.Ю. Кокарев и старший УУП майор полиции Р.С. Королев. Благодаря профессионализму полицейских удалось установить, что принадлежащая мне сумка все это время находилась в одной из организаций, которую я посещал в городе Москва. Имущество было возвращено мне в полной сохранности.Сотрудники сработали грамотно. Благодарен им за человеческое отношение и помощь».