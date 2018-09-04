С территории дачных участков ранее судимый фигурант похищал изделия из металла, также злоумышленник совершил кражу скутера «Stels».

В конце августа текущего года в дежурную часть Кольчугинского Отдела МВД поступили сообщения от двух местных жительниц. Заявительницы пояснили, что с территории их дачных участков, расположенных в одном из садовых товариществ Кольчугинского района, пропали бытовые предметы из цветного металла, а у одной из них – скутер «Stels». Материальный ущерб потерпевшие оценили в 23 тысячи рублей.Полицейские оперативно установили личность и задержали подозреваемого в совершении имущественных преступлений. Им оказался 31-летний ранее судимый кольчугинец. Мужчина признал свою вину, пояснив, что изделия из металла сдал в пункт приема, а скутер планировал использовать в личных целях.В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ранее судимый фигурант заключен под стражу.Похищенный скутер изъят.