С 11 сентября стартурет первый этап Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый - 2018".

Уже на протяжении нескольких лет Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит ежегодный Всероссийский конкурс "Народный участковый". Этот конкурс - отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий, ведь лучшего участкового выбирают сами граждане посредством голосования в сети Интернет.Конкурс проходит в три этапа.Первый этап (с 11 по 20 сентября) проводится на районном уровне в форме голосования. Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о претендентах на звание «Народный участковый», 11 сентября на сайте УМВД России по Владимирской области будет размещена информация о каждом участковом уполномоченном с разбивкой по территориальным органам МВД России на районном уровне. Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Таким образом, населению будет предоставлена возможность выбрать самого "Народного участкового уполномоченного" в каждом территориальном органе МВД России на районном уровне.На втором этапе конкурса (с 7 по 16 октября) на официальном сайте УМВД России по Владимирской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа – для предоставления населению возможности выбрать лучшего среди них путем онлайн-голосования. Каждый житель Владимирской области сможет поддержать своего "Народного участкового" на региональном этапе, победитель которого будет представлять 33 регион на заключительном федеральном этапе конкурса.Третий этап пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования населения , в процессе которого и определится победитель конкурса.Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.