Певец Егор Крид подвергся атаке недоброжелателей. Артисту угрожают расправой.

Певец Егор Крид подвергся атаке недоброжелателей. Артистуугрожают расправой.9 сентября должен состоятся концерт Крида в Махачкале.Поклонники исполнителя в Дагестане с нетерпением ждут выступления кумира.Однако не все рады появлению Егора в регионе. Недруги Крида предлагают называть петухами тех мужчин, которые посетят это выступлениеартиста. Кавказские поборники морали готовы не только словом, но и деломзащищать нравственность на дагестанской земле. Они намекнули исполнителю, что там его ожидает физическая расправа."Не заезжай в Дагестан, во благо тебе же, и конечно нам.Нормальное обращение, прими и выполни нормально. Благодарствую (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Таким чертям как тыв Дагестане не место", "Отмени концерт, зачем тебе быть там, где тебе не рады","Не приезжай в Махачкалу это может навредить твоему здоровью", – писализлопыхатели в Instagram.Почему некоторые жители региона с такимнегативом относятся к Криду неясно. Вероятно, образ жизни, который ведет артист, и который пропагандирует в своих треках, идет вразрез с традиционным укладом дагестанской земли.Добавим, что после шквала негатива Егор даже задумался надизбавлением от аккаунта в социальной сети: "Всечаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Инстаграм, не видеть всего этогодерьма в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации.(…)Мне постоянно пишут, что во мне что-то не так. Не та прическа, не те брови, нете татуировки, не те девушки, не те шмотки и тд. Мне **** не нужны советы. Как мнежить, выглядеть, какую музыку делать, с кем спать и тд – решать только мне!" – написал артист в своем микроблоге.