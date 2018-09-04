Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью признал свою вину в неуплате налогов в Испании. Португальский специалист даже согласился отбыть грозящий ему однолетний тюремный срок.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал свою вину в неуплате налогов в Испании. Португальский специалист даже согласился отбыть грозящий ему однолетний тюремный срок.Жозе Моуринью, возглавлявший мадридский "Реал" в 2010 по 2013 годы, не доплатил в испанскую казну 3,3 миллиона евро. Португалец говорил, что погасил задолженность. Однако следствие было иного мнения.Моуринью уже выразил согласие понести наказание. Португальцу грозит тюремный срок в один год. Но согласно испанским законам он будет заменен на штраф. Поэтому главному тренеру "МЮ" придется выплатить еще 680 тысяч евро.