20-летняя жительница Московской области предстанет перед судом в Коврове Владимирской области по обвинению в краже из пункта выдачи заказов, где проходила испытательный срок. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.По данным следствия, девушка, работая вахтовым методом, вынесла из пункта выдачи три телевизора и телефон, предназначенные для клиентов. Общая стоимость похищенного составила 45 тысяч рублей.Злоумышленница убедила мужа вынести технику, сказав, что приобрела ее по выгодной цене. Затем она продала товары в ломбарде и уехала в Москву, предварительно сообщив начальству о якобы внезапной госпитализации.В ходе следствия она полностью признала свою вину. Дело передано в Ковровский городской суд.