Житель Владимирской области заплатит 20 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. Его квадрокоптер, используемый для обработки полей, летал без необходимых разрешений. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. По результатам проверки, проведенной Владимирской транспортной прокуратурой, выяснилось, что в июле этого года местный житель в Юрьев-Польском районе использовал квадрокоптер для обработки посевов озимого рапса.