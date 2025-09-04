Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после капитального ремонта в школе №26 во Владимире. Фигурантом стал заместитель директора подрядной

