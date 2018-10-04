04.10.2018

2018-10-04 20:00:05

5 октября исполняется 100 лет со дня образования службы уголовного розыска

5 октября одна из самых легендарных правоохранительных служб отмечает 100-летний юбилей.

Сегодня профессия оперуполномоченного уголовного розыска как и прежде остается одной из самых сложных. Службе сотрудников посвящена масса кинолент, литературных и музыкальных произведений. Однако реальные герои, в отличие от выдуманных прототипов, всегда остаются за кадром, круглосуточно продолжая вести борьбу с преступниками.

Специально к знаменательной дате был подготовлен фильм, в котором рассказывается о становлении и развитии службы во Владимирской области, о знаменитых сыщиках и легендарных руководителях, чьи имена помнят сегодня и чьё дело с честью продолжают выполнять сотрудники уголовного розыска в современное время.

Поздравления сотрудникам уголовного розыска УМВД России по Владимирской области адресуют коллеги, представители других силовых ведомств, а также простые граждане, которым оперативники помогли в непростой ситуации.



100-летию службы уголовного розыска посвящается....





Начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Арапов: "Сегодня, как и сто лет назад, наша служба остается ключевым звеном в расследовании и раскрытии преступлений".





Поздравление начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру подполковника полиции Рустама Османова







Поздравление представителей СУ СК РФ по Владимирской области





Благодарность в адрес сотрудников уголовного розыска от жительницы города Владимира





О жизни и судьбе простого опера... (из воспоминаний ветерана органов внутренних дел Владимира Ивановича Наумова, г. Ковров)

«Работать в уголовном розыске я мечтал с самого детства. Не могу точно сказать, что стало причиной такого выбора… Возможно, повлияла трагическая гибель папы, который при загадочных обстоятельствах выпал из поезда. Помню точно только одно: когда меня вызвали в военкомат и предложили пойти учиться, между двумя заведениями – Муромским медицинским институтом и Горьковской специальной школой милиции- я, не раздумывая, выбрал последнее. И ни разу за много лет службы об этом не пожалел.

… Еще будучи студентом, я помог раскрыть одно запутанное дело.

Практику я проходил в одном из районных УВД города Горького. Однажды начальник уголовного розыска положил мне на стол нераскрытое дело двухлетней давности – пропала женщина, тело ее не найдено. Как и с чего начинать я не знал. Вышел из кабинета и стал бродить по улицам, думая над решением. И тут мне помог случай и дворовое детство. Я без труда нашел общий язык с местными ребятами, которым рассказал, что ночевать мне негде. Они посоветовали мне одного человека, у которого я мог бы остаться на ночлег. Ночь я провел в доме незнакомца, который в разговоре случайно, сам того не подозревая, дал мне наводку, упомянув волнующую меня историю, произошедшую пару лет назад. Утром я уже предполагал, где нужно искать. Дело сдвинулось с мертвой точки и вскоре было раскрыто. За помощь в раскрытии мне вручили мою первую награду - часы. Гордости моей не было предела.

После окончания учебы я вернулся в Ковров и поступил на службу в местный отдел милиции на должность инспектора по делам несовершеннолетних. Здесь меня научили, как правильно работать с молодежью. Сразу усвоил главное: вести себя нужно тактично, разговаривать спокойно, не оскорбляя личного достоинства. Впрочем, следовать этим правилам мне было несложно. Я всегда пытался понять оступившихся мальчишек, узнать причину их поступков, образумить их, а значит - предотвратить возможные другие дальнейшие преступления. Никогда не забуду, как несколько ребят залезли в тир, взяли оттуда пистолеты. Когда приехала милиция, мальчишки решили «держать оборону». Я подъехал к их «засаде» и убедил оставить свою затею, бросить пистолеты. Слава Богу, меня послушали. Разобрались, поговорили, мальчишек, конечно, наказали, но ведь дело могло кончиться иначе.

Через несколько лет я был назначен старшим группы уголовного розыска по делам несовершеннолетних, а в 1979 году стал заместителем начальника уголовного розыска. Я весь отдавался работе, дни и ночи проводил на службе. А дома в то время росли двое сыновей, их воспитание легло на плечи моей супруги – Лидии Александровны. Об «обратных сторонах» моих медалей («За выслугу лет», «Ветеран труда», «Отличник милиции» и прочих) именно она знает как никто другой.

… Менялось время, менялась жизнь, менялись многие вещи. Без малого три десятка лет я посвятил службе. В 1987 решил уйти на заслуженный отдых. Коллеги не отпускали, просили остаться. А я бы и рад, вот только здоровье мое было уже не тем, потому уступил место молодым, резвым ребятам, у которых глаз горел. Уверен был в них, главный завет оставил: любить свое дело и быть человечными. И они не подвели! Многие уже и сами на пенсии, а наше общее дело продолжает уже новое поколение сыщиков…»





Константин Лисин, подполковник полиции в запасе, (г.Ковров): «Служба в уголовном розыске далеко не такая романтичная, как об этом рассказывают в кино»

Большинство обывателей судят о работе оперативников по фильмам, сериалам, детективам, сюжеты которых хоть и повествуют о непростой профессии, в полной мере не показывают всех её сложностей. Служба в уголовном розыске далеко не такая романтичная, как это может показаться. Как никто об этом знают ветераны уголовного розыска. Один из таких – подполковник полиции в запасе Константин Лисин.

Константин Владимирович Лисин возглавлял Отдел уголовного розыска МО МВД России «Ковровский» с 2005 по 2011 годы. Под его руководством подразделение стало лучшим по результатам оперативно-служебной деятельности. По собственному признанию Константина Владимировича,, мечтал о такой работе с юности, а вот в Ковров попал по воле судьбы.

Родился в 1972 году в Душанбе. В 1997, после окончания Владимирского филиала Рязанского институт права и экономики, по распределению был направлен для дальнейшего прохождения службы в УВД города Коврова и Ковровского района на должность оперуполномоченного уголовного розыска.

За 17 лет оперативной работы лично Константином Владимировичем, при его участии и под руководством была раскрыта не одна сотня преступлений. О самых резонансных до сих пор помнят не только сотрудники, но и жители города.

В 2005году на территории города Коврова и района произошла серия изнасилований, сопряженных с грабежами. Сотрудники уголовного розыска буквально сутками работали, чтобы найти зацепки и наконец поймать преступника. В их числе был и Константин Лисин. Вспоминает, что пришлось непросто. В итоге оперативно-розыскные мероприятий дали свой результат. Преступник, местный житель, был задержан и понес заслуженное наказание.

В период с 2008 по 2009 годы под руководством Константина Лисина велась разработка группы преступников, которые занимались незаконной вырубкой древесины в местном лесу. Ущерб, нанесенный преступными действиями, исчисляла миллионами рублей. Благодаря грамотному руководству, четким и слаженным действиям оперативников все фигуранты этого громкого дела были задержаны, а доказательная база была собрана по 17 эпизодам преступной деятельности. Общая сумма причиненного злоумышленниками ущерба составила 18 миллионов рублей.

- Работа оперативника, в какой-то степени, творческая, – говорит подполковник полиции в запасе Константин Лисин, - получаешь удовольствие от процесса, когда идет изучение обстоятельств, разработка версий, предположения, мозговой штурм, и очень ценишь результат, когда преступник задержан.

Подполковник полиции Константин Лисин ушел на заслуженный отдых в 2014 году с должности заместителя начальника полиции по оперативной работе. Но и на пенсии «сидеть» - это не для него. Нашёл работу, которая по душе, заняв пост заместителя генерального директора по экономической безопасности на одном из предприятий Коврова. И сегодняшняя сфера деятельности отчасти схожа с той, которой посвятил много лет своей жизни.

У Константина Владимировича множество фотографий. Самые дорогие сердцу снимки те, на которых изображены трое сыновей. Все они хотят быть похожими в своих делах и поступках на отца, оперативника уголовного розыска, подполковника полиции в запасе Константина Лисина.







Работа со «вкусом победы» (интервью с заместителем начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Муромский»

подполковником полиции Ильей Крупкиным)

Служба сотрудников уголовного розыска всегда вызывала инетерес у представителей средств массовой информации. В канун профессионального праздника во многих районах области вышли публикации с воспоминаними ветеранов службы, а также интервью с действующими сотрудниками. В Муроме с заместителем начальника отдела уголовного розыска МО МВД России "Муромский" побеседовала корреспондент газеты «Всё для Вас. Регион» Алёна Соколова.

Помните известный советский детектив «Будни уголовного розыска»? А знаменитое «Место встречи изменить нельзя»? Ну, и, конечно, «Следствие ведут знатоки». Главными героями всех этих кинолент являются сотрудники уголовного розыска. В нашей стране, пожалуй, нет человека, который бы не слышал об этом подразделении. Оно по праву считается элитой органов внутренних дел. Этой легендарной службе 5 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня основания. В преддверии знаменательной даты мы встретились с заместителем начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Муромский», подполковником Ильей Крупкиным.

В кабинете подполковника полиции Ильи Крупкина не перестает звонить телефон. Илья Анатольевич снимает трубку, разговаривает отрывисто, на вопросы собеседников, находящихся на другом конце провода, дает скупые, сдержанные ответы. Оно и понятно: работа сотрудника уголовного розыска — это вам не шутки. Серьезный, на первый взгляд, неразговорчивый, Илья Анатольевич «загорается», когда начинает рассказывать о работе, которая для него больше, чем профессия — призвание.

— По окончании школы № 20 поступил во Владимирский юридический институт, — рассказывает мой собеседник. — Наверное, я, как и большинство тех, кто связывает свою жизнь с работой в полиции, оказался во власти романтических представлений об этой профессии. Книги, фильмы о милиции — в них истории о героических людях, мужественных и благородных. Я тоже хотел быть в числе таких людей. Отучился в институте, получил диплом специалиста по оперативно-розыскной деятельности. Вернулся в родной Муром. И в 2003 году пришел работать в уголовный розыск оперуполномоченным. «Моим» на тот момент был микрорайон Казанка.

— Кто он, оперуполномоченный уголовного розыска? У меня, кроме Глеба Жиглова, да героев «Улиц разбитых фонарей» и образов-то нет перед глазами…

— Ну, что-то в этих фильмах и преувеличено, но какие-то художественные моменты правдиво описывают работу оперативника. А в целом, романтический ореол, показанный в кино, имеет мало общего с тяжелой, кропотливой и опасной работой. Опер — это постоянный стресс, физические нагрузки, адреналин и моральное напряжение. Чем занимается сотрудник оперативно-розыскной службы? Поиском преступников, раскрытием преступлений.

— А это — засады, погони, перестрелки!

— Ну, не без этого! Но в равной степени, и бумажно-аналитическая работа. Современному оперативнику никуда без юридической грамотности, без широкого кругозора, без хороших навыков работы с компьютером и знаний психологии. Нам порой приходится иметь дело не просто с матерыми уголовниками, но и с интеллектуалами высокого уровня. Сегодня борьба с криминалитетом больше напоминает шахматную партию, где нужно сделать правильный ход, чтобы обыграть противника и не допустить ошибки, ценой которой может стать человеческая жизнь.

— Сравнивая уровень преступности сейчас и пятнадцать лет назад, когда Вы только-только пришли на работу в уголовный розыск, какие можно сделать выводы? Изменилась ли их «тематика» преступлений?

— Общество меняется, развивается наука, техника. И преступный мир, если можно так сказать, не стоит на месте. Сегодня немало преступлений совершается в сети интернет, с использованием мобильной связи. Взять тех же телефонных мошенников! А сайты по покупке-продаже чего-либо: мошенничество, контактное и бесконтактное, сегодня в первых строчках рейтинга преступлений. Немало мошенничеств сегодня совершается лицами цыганской народности, которые свои преступные действия направляют против пожилых людей. Простодушные, привыкшие верить на слово, может, в каких-то случаях, обделенные вниманием родных, а потому стремящиеся к общению старики становятся легкой добычей для преступников, втирающихся в доверие.

Оперативнику гораздо чаще других сотрудников полиции приходится сталкиваться с человеческими болью и отчаянием, ведь именно он первым приезжает на место преступления. Наши сотрудники выезжают к такой вот обманутой бабушке, которая лишилась последних, собранных на похороны, накоплений — самые стойкие не могут без жалости, сочувствия смотреть на то, как горько плачет пожилой человек.

— У преступления есть наказание?

— Муромский уголовный розыск — это команда настоящих профессионалов. Да, преступники изворачиваются, чтобы избежать наказания. Но мы прикладываем все усилия, чтобы найти всех и каждого. И того, кто совершил уличный грабеж, и того, кто совершил убийство.

Недавний пример. Белым днем 19 сентября молодой человек подбежал к пожилой женщине, которая шла по улице Машинистов. Преступник пытался выхватить сумку из рук гражданки. Женщина, как могла, защищала свое имущество. От удара преступника она упала, тот продолжал тянуть сумку, протащил женщину по земле. Женщина сломала палец. Преступнику удалось отобрать у нее сумку. Оттуда он взял только деньги.

Пустую сумочку мы нашли недалеко от места преступления — на улице Автодора.

Спустя несколько дней нашим сотрудникам удалось установить личность преступника.

А позарился-то он на полторы тысячи рублей, которые лежали в сумочке у пожилой женщины.

— И такими «ерундовыми» преступлениями приходится заниматься сотрудникам уголовного розыска?

— Это не ерунда! На самом деле, раскрыть преступление, когда нет свидетелей, сама пострадавшая лица напавшего на нее не запомнила, ситуация не попала под камеры видеонаблюдения, непросто. Это еще и потому не ерунда, что пожилой человек, наряду с физическим ущербом, получил тяжелую психологическую травму. На женщину напали среди бела дня, такое не скоро забудется. Грабежи, разбои, квартирные кражи всегда имеют широкий общественный резонанс.

— Подождите, неужели сейчас, когда практически у всех в домах металлические двери, надежные замки, совершаются квартирные кражи?

— Буквально, 30 июля мы получили информацию о том, что в Муром заехали серийные квартирные воры. Сведений было по минимуму: группа 2-3 человека, примерно — марка машины, модель, цвет. Мы разделили город на районы, стали отрабатывать эту информацию: искать похожую машину, проверять людей.

Преступникам удалось совершить кражу: из квартиры на первом этаже в доме на Радиозаводском шоссе они похитили крупную сумму денег. В поле зрения наших сотрудников попала подозрительная группа молодых людей, передвигающихся на похожем автомобиле. Мы их задержали. К счастью, они оказались добропорядочными гражданами, которые приехали в Муром покупать мотоцикл. В ответ на наши извинения они искренне пожелали всем сотрудникам полиции работать так же хорошо, оперативно и бдительно, как муромские полицейские.

А настоящих преступников мы все-таки задержали: взяли их в Нижегородской области вместе с местными коллегами. Похищенные у граждан деньги, ценности были изъяты.

— Что движет преступниками?

— Большинство — лица неоднократно судимые, они уже не могу жить иначе. Другие являются наркозависимыми, на преступление их толкает болезнь. Сегодня нет таких граждан, кто грабит, убивает ради социальной справедливости, подобно «киношным» героям. Вопреки расхожему мнению, может быть, растиражированному современным кинематографом, бывалые преступники — личности отнюдь не выдающиеся, не герои. Что их отличает, так это стиль жизнь, которые заключается в постоянном стремлении совершать преступления. Эти люди уже не могут жить иначе. Притом они с уважением относятся к сотрудникам полиции, понимают, что мы делаем свою работу

— С 2015 года Вы — заместитель начальника муромского отдела уголовного розыска. Став руководителем, позабыли об оперском прошлом?

— Это никогда не забывается! Недаром говорят: опер — это не профессия, а образ жизни.У него есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы: такого адреналина, как в уголовном розыске, не получишь нигде. Чтобы преступника привлечь к уголовной ответственности, приходится выстраивать определенные комбинации, продумывать ходы, события. Тут головой надо думать. Минусы: у нас ненормированный рабочий день. Вчера, допустим, я пришел домой поздней ночью. Распутывали дело об убийстве муромского таксиста, труп которого был найден 23 сентября.

Минусов в нашей работе, конечно, хватает, но плюсы их перекрывают. Я не знаю, на какой другой работе можно испытать чувство, которое я называю «вкус победы». Преступники ведь всякие бывают. Выходишь на след, ведешь преступника, а он изо всех сил пытается избежать наказания: изворачивается, хитрит. А когда все-таки находишь доказательства их причастности к преступлению, когда их удается привлечь к уголовной ответственности — вот тогда испытываешь настоящий вкус победы.

Работа в уголовном розыске — это почти как охотничий азарт. Бывает, что забываешь поесть, поспать. Не замечаешь, как пролетают сутки. Когда найдены доказательства, виновный изобличен, потерпевший восстановлен в своих правах, вот тогда и получаешь ни с чем несравнимое удовлетворение от проделанной тобой работы. Тем она и хороша.

— Какими качествами сегодня должен обладать сотрудник уголовного розыска?

— В сотруднике уголовного розыска должны сочетаться, в зависимости от обстоятельств, честность и хитрость, доброжелательность и жесткость, умение принимать взвешенные решения и быстро ориентироваться в обстановке.

— Как Вы относитесь к либерализации наказания? Это на пользу обществу?

— Действительно, в уголовном законодательстве мы отмечаем тенденции к либерализации системы наказаний. Сокращаются сроки, изменяются меры пресечения по различным статьям.

Но стать абсолютно «мягким» уголовное законодательство не должно. И каждый человек, совершивший правонарушение, вне зависимости от тяжести преступления, должен обязательно понести наказание. Если мы будем придавать значение «мелочам», тогда и с большими проблемами будем справляться эффективнее.

Мои рассуждения имеют вполне научное объяснение. Оно было дано еще в 80-е годы учеными, которые разработали так называемую теорию разбитых окон. Изначально она была сформулирована для криминологии, но ее действие распространяется на все стороны нашей жизни. Согласно данной теории, если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется. Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о правилах. В результате возникающей цепной реакции «приличный» городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям страшно выходить на улицу. Если активно бороться с мелкими правонарушениями и наказывать нарушителей даже самых незначительных правил, то в обществе создается атмосфера нетерпимости к нарушениям в целом: как мелким, так и крупным.

— Какое преступление самое серьезное?

— Если говорить о тяжести последствий для пострадавших и совершивших данное деяние, то это убийство. Нам тем труднее работать с такого рода преступлениями, что их сложнее распутывать. Вот, например, последний случай — убийство муромского таксиста.

Был обнаружен труп мужчины. Никаких свидетелей. На месте преступления минимум следов. Как убитый оказался за городом? Что он там делал? Как разворачивались события, предшествующие трагедии? По крупинкам собираем информацию, анализируем скупые факты, сопоставляем их, чтобы по минутам восстановить картину происшедшего. Но все эти усилия, бессонные ночи дали свои плоды: 28 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 22-летний неоднократно судимый местный житель. Молодой человек только несколько дней назад покинул стены тюрьмы. Свою вину в убийстве таксиста подозреваемый признал, у него изъято похищенное имущество. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных установление всех обстоятельств произошедшего. Раскрытие и расследование уголовного дела осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Муромский», управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области, Следственного комитета. Эта совместная работа дала результат в раскрытии сложного, совершенного в условиях неочевидности, преступления.

— Работа приносит Вам не только моральное удовлетворение, но и славу! У Вас много личных побед на поприще сотрудника уголовного розыска. На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска на звание «Лучший по профессии» в городе Омске вы завоевали второе место. Это значимое достижение. А в августе нынешнего года стали победителем в номинации «Защитник года» окружного конкурса «Человек года-2018».

— Я благодарен коллегам, которые удостоили меня такой высокой чести — выбрали «Человеком года». Всероссийский конкурс в Омске стал отличным поводом не только себя показать, но и на других посмотреть: пообщаться с коллегами (участниками были сотрудники уголовного розыска из всех субъектов России), обменяться контактами. Это тем важнее, что ты можешь обратиться с просьбой о помощи к коллегам из другого региона, когда возникнет такая необходимость. Преступность, как известно, не имеет границ, а потому нам нередко приходится бывать в командировках в других городах, чтобы найти концы того или иного преступления. Что отличает уголовный розыск, так это высокий уровень взаимовыручки: ты можешь приехать в незнакомый город и всегда найдешь поддержку у коллег, которые помогут советом, конкретными поступками.

— Чем занимаются сотрудники уголовного розыска вне работы?

— Стараюсь находить время на занятия спортом, чтение книг. Мое свободное время целиком и полностью принадлежит семье — любимой жене Татьяне, обожаемым дочкам Юлиане и Диане. Именно семья, ее поддержка, во многом является залогом успехов в моей работе. И еще многое из того, чего я достиг стало возможно благодаря моей маме – Надежде Александровне Крупкиной. Именно ее воспитание, поддержка и забота сделала меня тем, кем я стал сейчас являюсь, и я очень благодарен ей за это.

— Сейчас, по прошествии стольких лет службы в уголовном розыске, Вы могли бы представить себя в другой профессии?

— Честно признаюсь, я не мыслю себя без работы в уголовном розыске. Это мое!

— Чего бы Вы пожелали себе, коллегам в канун профессионального праздника?

— Желаю коллегам из уголовного розыска крепкого здоровья, надежного тыла, оперативного везения. Всем нам выдержки и самообладания, профессионального мастерства и оптимизма в нашей непростой работе. Хочу пожелать всем счастья, понимания в семье и взаимоуважения в коллективе.





Ветеран милиции Александр Иванович Мольков (г.Петушки): «Служба в уголовном розыске была моим осознанным выбором и я ни разу

в нем не усомнился!»

Гордостью службы уголовного розыска всегда были его ветераны. О трудностях и радостях сотрудника уголовного розыска в преддверии 100-летнего юбилея этой службы рассказывает майор милиции в отставке Александр Иванович Мольков, более 20 лет посвятивший оперативной работе.

– Александр Иванович, почему из всех профессий вы выбрали именно эту, далеко не самую простую?

– Интерес к правоохранительной работе у меня был с детства. Помню, гуляя с мальчишками, видел, как милиция приехала по сообщению о совершенной краже в деревне в Кольчугинском районе, откуда я родом. Сотрудники проводили следственный эксперимент. Меня это очень впечатлило. Решил, когда вырасту, стану милиционером. Я представлял себя в роли сыщика, раскрывающего преступления, с задержанием преступников, с погонями. Впоследствии, детские мечты стали реальностью.

Служба в милиции стала моим осознанным выбором и я ни разу в нем не усомнился!

– Расскажите о первых днях Вашей службы…

– Я пришел работать в Петушинский РОВД в далёком 1972-м, сразу после службы в армии. Моя служба началась с должности участкового инспектора милиции. Обслуживал я участок сельской местности, где совершалось много краж из дачных домов. Исправление ситуации – задача не из легких, но я справился. В скором времени на моем участке раскрываемость стала стопроцентной. Совершенно неожиданным для меня стало предложение о переходе на другой ответственный участок работы - в уголовный розыск в Костерево. Видимо, оценив мою работу в целом, начальник РОВД решил, что именно в уголовном розыске все мои таланты придутся к месту. Конечно, я согласился. Да так и остался в Костерево на целых 20 лет. Город буквально рос на моих глазах, увеличивалось население, а мои задачи оставались прежними – искоренять преступность, не позволять разгулу беззакония. И мне кажется, я с ними вполне справился.

За два десятка лет службы - сотни раскрытых преступлений. Многие из этих дел, без преувеличения, можно назвать резонансными. Например, разбойное нападение в 2002 году, когда преступник в маске напал на женщину почтальона, нанеся ей два ножевых ранения и отобрав 60 тысяч рублей. Вместе с начальником уголовного розыска за короткое время мы раскрыли это преступление.

После выходы на пенсию работу не оставил. Привлекали как специалиста ОУР по оказанию практической помощи молодым сотрудникам уголовного розыска. Однажды, следуя из деревни Бабанино, мы увидели мужчину, который вез на санках какие-то вещи, а за плечами у него были рюкзак и ружье. Задержали, доставили, проверили. Оказалось, «наш пассажир». Впоследствии было установлено, что злоумышленник совершил 5 краж из дачных домиков.

В чем специфика службы уголовного розыска? Что служба дала лично Вам?

Работать сыщиком может далеко не каждый – это должно быть призванием. Каждый день не похож на другой, ты постоянно открываешь для себя что-то новое, стремишься самосовершенствоваться, ведь время идет, преступники становятся хитрее и те, кто с ними борется, также не должны отставать.

Я даже и не могу представить, в какой профессии смог бы еще реализоваться. Меня не тяготила эта служба, в которой практически не было выходных и в свободное время мозг всё равно был настроен на розыск, прокручивая каждую мелочь из дела, над которым работали. Поэтому могу с уверенностью сказать, что от службы в уголовном розыске я получал удовольствие, потому что осознавал, какую пользу приношу людям.

Опыт работы в розыске помогает мне и в деятельности члена общественного совета при ОМВД, где необходимы навыки общения с людьми, знание психологии человека, мотивов его поведения, умение сглаживать острые углы в решении каких-либо проблем.

Майор милиции в отставке, Почетный ветеран МВД Владимирской области, член Совета ветеранов и Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому район, вы и на отдыхе ведете активную общественную жизнь?

- Покой нам только снится… В 1997 году, выйдя на заслуженный отдых в звании майора милиции, я дома сидеть не стал. В 2001 году я пришел работать специалистом ОУР Петушинского ОВД. С 2003 года я являюсь председателем цеховой ветеранской организации пункта полиции № 24 города Костерево, а также вхожу в состав Общественного совета при ОМВД. К общественной деятельности я подхожу ответственно, потому что считаю, что на любом посту служба должна быть безупречной. В настоящее время большое внимание мы, ветераны, уделяем воспитанию подростков и молодежи, и уже несколько лет я активно помогаю сотрудникам полиции в проведении профилактической работы с подрастающим поколением. В Костеревской зоне обслуживания я частый гость в школах и других образовательных учреждениях района. Беседы и лекции, экскурсии в Музей ОМВД России по Петушинскому району, совет профилактики и посещение неблагополучных семей - вот далеко не полный перечень мероприятий, который мы проводим вместе с инспектором ОДН ОМВД России по Петушинскому району. Так сказать, воспитываем подрастающее поколение в духе солидарной ответственности за правопорядок! Ну, а все свободное время я провожу вместе со своей супругой в деревне. С Еленой Ивановной мы в браке 41 год и ее поддержка всегда была для меня важна и необходима. И я благодарен ей за это. На дачном участке в деревне мы с супругой проводим много времени. Сажаем овощи, цветы, я занимаюсь ремонтом дома. Садовые работы для меня - настоящая отдушина. А если есть дело по душе, значит, несмотря ни на что, чувствуешь себя счастливым.





Ориентируются на современность и почитают традиции (о ветеранах и действующих сотрудниках уголовного розыска Суздальского района)

В настоящее время отделение уголовного розыска в ОМВД России по Суздальскому району является одним из основных. В нём служат опытные полицейские, прошедшие хорошую школу в иных подразделениях ОМВД. Оперативники занимаются раскрытием самых разных преступлений: краж, мошенничеств, хищений, преступлений против личности и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Без лишней скромности нужно сказать, что на протяжении многих лет суздальское ОУР занимает одно из ведущих мест в области по раскрытию преступлений.

Безусловно, в своей работе действующие сотрудники опираются на традиции своих предшественников, ветеранов отделения. Тем более многие из них не забывают своих молодых коллег, нередко бывают в ОМВД и делятся с нынешними сыщиками секретами мастерства. Так и по сей день является примером для подражания Григорий Грачикович Саркисян, чьи знания востребованы и в сегодняшних условиях.

Григорий Грачикович начинал службу в милиции рядовым, а на заслуженный отдых ушел в звании подполковника. Большая часть его служебной деятельности связана с уголовным розыском. Григорий Грачикович из тех, о ком говорят «прирождённый сыщик». В зоне, которую он обслуживал, всегда была самая высокая раскрываемость преступлений. Своей деятельностью оперативник снискал доверие и уважение граждан. Даже преступники, которых задерживал, относились с уважением, отмечая человечность оперативника, который порой помогал оступившимся советом и делом встать на путь исправления.

Яркими моментами в биографии Григория Грачиковича стали служебные командировки. В составе отряда спасателей он принимал участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения в своей родной Армении. В 2001 году был участником боевых действий в Чеченской республике. Там же, кстати, замминистра внутренних дел РФ наградил его грамотой МВД за отлично проведённую операцию.

Не менее легендарными способностями сыщика обладал и коллега Григория Грачиковича Илья Ефимович Вихрев. В суздальскую милицию он пришёл трудиться после службы подводником на Северном и Балтийском флотах. Начинал прапорщиком ППС, но через год уже был в штате ОУР. Зоной ответственности Ильи Ефимовича был Суздаль. Памятной для ветерана была служебная командировка на Кавказ, откуда он вернулся с медалью «За отвагу». Майор милиции запаса и сейчас работает на очень ответственном посту – является руководителем службы внутреннего контроля в одной из коммерческих организаций.

Достойными продолжателями лучших традиций отделения являются нынешний начальник отделения майор полиции Сергей Николаевич Трифонов и его заместитель, подполковник полиции Александр Владимирович Сухоруков.

Стаж службы в МВД Александра Владимировича Сухорукова – более 23 лет. 20 из них были посвящены службе в уголовном розыске.

Сергей Николаевич Трифонов начинал службу в ОМВД участковым уполномоченным, в 2010 году перешёл в ОУР, а с 2015 года возглавляет подразделение. Под его руководством коллектив стал ещё более сплоченным. Начальник не только грамотно руководит действиями подчинённых, но и сам активно участвует в оперативно-розыскных мероприятиях, пользуясь у сотрудников заслуженным авторитетом. Сотрудники же, в свою очередь, прекрасно понимают друг друга и оперативные задачи, стоящие перед подразделением. А это помогает добиваться хороших результатов в работе.







Елена Семина (оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Юрьев-Польскому району): "Важно искренне верить в своё дело и

не сомневаться в коллегах"

Елена родилась в семье милиционера, поэтому о профессии полицейского она задумывалась еще в детстве. Глядя на своего отца, мечтала также, как и он с гордостью носить форму полицейского. Василий Николаевич служил в органах внутренних дел более 20 лет. В 2001 году был отправлен в служебную командировку в Чечню, откуда, к сожалению, уже не вернулся. Прапорщик милиции Василий Николаевич Никонов награжден орденом Мужества посмертно.

Отец был для Елены настоящим примером искренней преданности своему делу. С годами её уверенность в том, что пойдет по стопам папы, только укреплялась.

После окончания средней школы, а затем - финансово-экономического колледжа, Елена поступила во Владимирский государственный университет, где получила профессию социолога. Получив диплом о высшем образовании, поступила на службу в ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Прошла первоначальную подготовку в учебном центре, после которой была назначена на должность полицейского отделения ППС. Уже буду сотрудником органов внутренних дел, получила юридическое образование, закончив Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.

Когда в сентябре 2017 года предложили перевестись в службу уголовного розыска, думала недолго, сменила линию работы. Чуть больше года младший лейтенант полиции Елена Семина занимает должность оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Юрьев - Польскому району. За это время о сделанном выборе не пожалела.

- Конечно, уголовный розыск – это служба, в которой служат в основном мужчины. Это продиктовано спецификой. Но на собственном примере могу сказать, что и женщинам здесь есть место. Главное - любить своё дело, искренне в него верить и не сомневаться в тех, с кем ежедневно несешь службу. А уж с этим у меня всё в порядке, - отмечает Елена.





Ветеран органов внутренних дел Анатолий Викторович Никитин: «Своей главной служебной наградой считаю уважение со стороны коллег и простых граждан»

В органах внутренних дел Александровского района во все времена служили люди, верные своей профессии и не отступающие от принципов в борьбе с преступность . В особенности это касается сотрудников уголовного розыска. Нынешнее поколение сотрудников чтит заветы, которые переданы ветеранами, с уважением относится к каждому, кто десятки лет посвятил непростой службе. Одним из тех, кому всегда рады в ОМВД России по Александровскому району, является подполковник милиции в отставке Анатолий Викторович Никитин.

За плечами ветерана органов внутренних дел - 30 лет выслуги. Серьезный срок. Большая его часть прошла уголовном розыске. Энергичный, деятельный, Анатолий Викторович и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, «не отходит от дел». Он всегда готов помочь советом молодым и опытным оперативникам, подсказать, направить.

Будучи членом ветеранской организации, является активным участником большей части проводимых мероприятий.

О служебном прошлом у него сохранились самые добрые воспоминания.

- Конечно, было непросто. Чтобы представить, какая нагрузка ложится на плечи оперативников, следует пройти сложный этап раскрытия преступления, начиная от поступления сигнала и выезда следственно-оперативной группы на место происшествия, и заканчивая сбором всех улик и установлением подозреваемых лиц. Но именно в сложности, на мой взгляд, интерес этой работы. А когда интересно, да ещё и коллеги всегда на подмогу, то и хорошие воспоминания перекрывают все сложности, с которыми приходилось сталкиваться, - отмечает Анатолий Викторович.

За время службы ветеран шесть раз получал медаль «Отличник милиции». Но своей главной служебной наградой он считает уважение со стороны коллег и простых граждан.

Анатолий Викторович поздравляет всех ветеранов и действующих сотрудников с профессиональным праздником! Желает крепкого здоро