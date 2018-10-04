Министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имён выдающихся соотечественников.

Министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имён выдающихся соотечественников.Как передает РИА Новости, об этом он заявил в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, которая выступила агрегатором инициатив по реализации данной идеи.Мединский удивился, как это раньше такая идея не пришла в голову, ведь переименование воздушных гаваней будет пропагандировать отечественную культуру и историю.Министр напомнил про западный опыт, где немало аэропортов носят имена выдающихся людей — это парижский Шарль-де-Голль, аэропорт Джон Кеннеди в Нью-Йорке, Луи Армстронг в Новом Орлеане, Леонардо да Винчи в Риме, аэропорт Моцарт в Зальцбурге.Мединский проинформировал собравшихся, что уже поступил ряд предложений: для аэропорта в Астрахани предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева, в Воронеже — Бунина и Платонова, в Екатеринбурге или Перми — Татищева, в Орле — Тургенева, в Пензе или Пятигорске — Лермонтова.В свою очередь, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров предложил в качестве возможных наименований российских воздушных гаваней имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, которые скончались в 2018 году.Инициаторами проекта "Великие имена России" по дополнению официальных наименований аэропортов страны именами выдающихся соотечественников выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество​​​.