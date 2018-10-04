Современный музей космонавтики в сельской глуши – на родине Германа Титова, самого молодого в истории космонавта, дублера Гагарина и первого человека, совершившего длительный – более

Современный музей космонавтики в сельской глуши – на родине Германа Титова, самого молодого в истории космонавта, дублера Гагарина и первого человека, совершившего длительный – более суток – космический полет.