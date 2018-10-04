Астон Вилла отправила в отставку главного тренера Стива Брюса. Причина отставки 59-летнего специалиста – неудачный старт семикратных чемпионов Англии в новом сезоне.

"Астон Вилла" отправила в отставку главного тренера Стива Брюса. Причина отставки 59-летнего специалиста – неудачный старт семикратных чемпионов Англии в новом сезоне.Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Стив Брюс пришел в "Астон Виллу" в 2017 году. Известному тренеру не удалось вывести клуб из Бирмингема в премьер-лигу. "Вилла" проиграла в дополнительном матче "Фулхэму" и осталась в Чемпионшипе. В нынешнем сезоне семикратные чемпионы Англии занимают только 12 место.В настоящее время "Вилла" ведет поиск нового тренера. Одним из кандидатов на замещение вакантной должности считает главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Ранее португальский специалист отказал двум клубам английской премьер-лиге – "Эвертону" и "Вест Хэму".