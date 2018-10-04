Психофизиологическое тестирование для начинающих водителей. Вот уже полгода во Владимире работает специализированный медицинский центр, где учащиеся автошкол могут проверить быстроту реакции, эмоциональную устойчивость и склонность к риску. Вот только пользуются услугами учреждения единицы. Зачастую в российских автошколах работу с психологом и соответствующий курс лекций проводят исключительно для галочки. А вот в Европе данное тестирование уже давно носит принудительный характер. Нужно ли менять систему обучения в наших автошколах и в обязательном порядке проверять психоэмоциональное состояние тех, кто планирует сесть за руль? Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале.

Психофизиологическое тестирование для начинающих водителей. Вот уже полгода во Владимире работает специализированный медицинский центр, где учащиеся автошкол могут проверить быстроту реакции, эмоциональную устойчивость и склонность к риску. Вот только пользуются услугами учреждения единицы. Зачастую в российских автошколах работу с психологом и соответствующий курс лекций проводят исключительно для галочки. А вот в Европе данное тестирование уже давно носит принудительный характер. Нужно ли менять систему обучения в наших автошколах и в обязательном порядке проверять психоэмоциональное состояние тех, кто планирует сесть за руль? Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале.Это обычный класс, обычный компьютер, обычный курсант. Вот только задания будущие водители выполняют необычные. Они проходят специальный тест по психологии. Состоит он не из сложных вопросов, требующих развёрнутых ответов, а больше напоминает игру. Длится она 40 минут. Поиграть полезно и начинающему водителю, и опытному инструктору.Тимур Чаладзе, инструктор автошколы: "Довольно-таки интересная штука. Можешь себя проанализировать даже при наличии опыта; где-то в чём-то я думал, что я более сноровистее, оказалось, что нет, хотелось бы большего результата, есть к чему расти".Владислав Букилин начал учиться на права месяц назад. 140-часовой курс теории он уже прошёл. Остались только занятия по практическому вождению в городских условиях. Руки за рулем, конечно, не трясутся, признаётся курсант, но неуверенность, а порой даже страх присутствуют.Влад Букилин, курсант автошколы: "Я думаю, зависит от каждого водителя, чего он больше боится. Если у меня страхи больше машину покалечить, стукнуть, потому что это деньги, а кто-то больше боится пешеходов, других машин, для каждого свои принципы".Эти же критерии учитывает и тестирование. Когда компьютер выдаст результат, будет видно, как курсант ориентируется в пространстве, насколько склонен к риску, в каком состоянии его психомоторика, эмоционально ли устойчив. Изучив эти данные, специалист даст будущему водителю рекомендации, над чем следует поработать. А после - повторное тестирование.Елена Романовская, исполнительный директор медико-психологического центра: "Прохождение данных тренажёров в любом случае меняет состояние психофизики человека, то как он действует и концентрирует своё внимание на тех или иных моментах, насколько он устойчив при выполнении заданий".Нынешнюю систему обучения молодых водителей, особенно её теоретическую часть, нужно менять, уверен руководитель "Гильдии автошкол России" Сергей Лопарёв. Цифры статистики с каждым годом к этому подталкивают. По словам экспертов, 80 процентов ДТП в стране происходят осознанно. Водители сознательно пересекают сплошную и едут на красный, зная, что нарушают, сознательно пьют алкоголь, понимая, что нельзя этого делать. Только во Владимире в этом году количество аварий по вине неопытных водителей выросло практически в два раза.Сергей Лопарёв, председатель правления Гильдии автошкол России: "Необходимо залезть человеку в голову. Почему он выполняет те или иные действия с нарушением ПДД. Необходимо менять автошкольные программы, и именно наличие этих центров и этих программ по психологии значительно может снизить количество трагедий на дороге. Мы будем настаивать, чтобы здесь, во Владимирской области, создать экспериментальную площадку. Создать новые программы, по новым условиям игры работать. Мы будем настаивать, чтобы нас услышали".К слову, сейчас часть автошкол заключают договора с такими медицинскими центрами, вот только курсантов туда не отправляют. Получается, по бумагам к образовательным учреждениям не придерёшься, а по факту могут и неуравновешенные водители получить права. И сколько таких на дорогах? По словам специалистов, из 100 тестируемых пятерых вообще нельзя допускать к управлению автомобилем.