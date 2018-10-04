Разработка голландских и японских учёных поможет медикам быстро выявить у человека опасные заболевания.

Голландские и японские учёные разработали простой и недорогой бумажный тест для анализа крови, позволяющий быстро выявить у пациента наличие инфекционного заболевания. Как сообщается в пресс-релизе исследования, всё, что нужно пользователю для проведения качественной диагностики, — бумажная полоска, капля крови и цифровая камера.Разработка специалистов Технического университета Эйндховена и Университета Кэйо выявляет наличие инфекционных заболеваний по определённым антителам в крови, которые организм человека вырабатывает в ответ, например, на вторжение вирусов и бактерий.Новый тест представляет собой квадратный бумажный "лоскуток". Пользователю нужно разместить каплю крови на мишени, подождать 20 минут, а затем перевернуть бумагу и посмотреть на цвет трёх светящихся пятен (каждое отвечает за своё заболевание).Работа по "постановке диагноза" начинается сразу же после попадания капли крови на бумагу. Кровь смешивается с особым "сенсорным" люминесцентным белком – разработкой голландских специалистов.Белок при встрече с нужными антителами порождает реакцию, результатом которой является синий свет (так называемый процесс биолюминесценции). Как поясняют разработчики, фермент, который заставляет светиться светлячков и некоторых рыб, играет определённую роль и в данном анализе."Биохимическая реакция заставляет оборотную сторону бумажного теста излучать сине-зелёный свет. Чем синее цвет, тем выше концентрация антител", — поясняет руководитель исследования Мартен Меркс (Maarten Merkx) из Технического университета Эйндховена.На втором этапе синий свет преобразуется в зелёный. Если пациент заражён, то антитела из его крови будут связываться с тем самым белком внутри теста и, как объясняют учёные, в этом случае будет происходить блокировка второго этапа реакции.Если же на бумажный тест попадает кровь неинфицированного человека, то мишень на бумаге в итоге засветится зелёным.Затем, используя камеру смартфона, медики смогут определить точный цвет и, соответственно, результат анализа.Соотношение синего и зелёного света можно использовать для выявления концентрации антител. "Вы не только узнаете, есть ли антитела в крови, но и поймёте, сколько их", — говорит Меркс. То есть такой анализ укажет и на тяжесть инфекции.Специалисты уже проверили новый тест для анализа крови, испытав его на диагностику ВИЧ, гриппа и лихорадки денге. "Профпригодность" новинки таким образом была подтверждена.Разработка особенно пригодится врачам в развивающихся странах, не имеющих доступа к дорогостоящему лабораторному оборудованию, отмечают создатели.По предположениям учёных, подобные бумажные наборы для проведения анализа крови могут появиться в свободном доступе уже в течение нескольких лет.Описание разработки представлено в научном издании Angewandte Chemie.Добавим, что ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других возможностях новых тестов для анализа крови. Так, специалисты научились по капельке крови определять время на биологических часах организма, выявлять опасный рак на ранней стадии и риск преждевременных родов, а также находить белок, указывающий на деменцию.