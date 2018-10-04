Даниил Спиваковский стал героем программы “Судьба человека” телеканала “Россия 1”. Актер рассказал о самой большой любви в своей жизни.

Даниил Спиваковский стал героем программы “Судьба человека” телеканала “Россия 1”. Актер рассказал о самой большой любви в своей жизни.Спиваковский очень востребован в профессии. Впервые он появился на экране в фильме “Маросейка 12”, затем последовали такие сериалы как: "Русские амазонки", "Воровка", "Две судьбы". Популярность у зрителя Даниил получил после работы в фильме Валерия Тодоровского "Мой сводный брат Франкенштейн".Карьера Спиваковского шла в гору, однако его личная жизнь не складывалась. Долгое время актер не мог обрести счастье. Первой супругой знаменитости стала актриса Анна Ардова. Однако брак продлился меньше года.После у Даниила было много женщин, в основном известные актрисы, но построить семью ему никак не удавалось. Судьба готовила для Спиваковского нечто особенное – красивую историю любви.Актер с первого взгляда влюбился в стюардессу Светлану. "Я летел на съемки, увидел Свету и постоянно о ней думал. После съемок я решил ее найти, не мог ее забыть", – вспомнил Даниил в студии. Девушке на тот момент было всего 19 лет. Она испугалась ухаживаний 37-летнего артиста."После первой встречи Света пропала на два месяца, не отвечала на звонки и сообщения, у нее были сомнения из-за разницы в возрасте. Все это время я был настойчив, но все же добился ее расположения", – вспоминает артист.Спустя время артист сделал возлюбленной предложение, Светлана с радостью согласилась. Сейчас пара воспитывает троих детей – дочь Дарью, сыновей Даниила и Андрея.Актер признается, что он и супруга очень близки, в их отношениях царит гармония. Артист даже присутствовал при родах. "Мы созваниваемся минимум 30 раз в день, мы не можем иначе, советуемся по любому поводу", – сообщил Спиваковский.