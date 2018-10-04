Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските после развода сохранили дружеские отношения. Экс-супруги продолжают общаться ради сына Федора. Артист похвастался снимком подросшего наследника в Сети.

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските после развода сохранили дружеские отношения. Экс-супруги продолжают общаться ради сына Федора. Артист похвастался снимком подросшего наследника в Сети.Чадов и Дитковските познакомились на съемках картины Резо Гигинеишвили "Жара". Их роман продлился несколько лет. В августе 2012 года пара официально оформила отношения.Через два года Агния подарила мужу первенца - Федора. В июне 2018 года отпрыску звезд исполнилось четыре года.Несмотря на появление ребенка, семья развалилась. Отношения супругов не выдержали испытания бытом – в 2015-м они развелись. Агния и Алексей постарались сохранить хорошие отношения ради ребенка. Они продолжают общаться как близкие друзья.Сегодня Алексей опубликовал в личном Instagram снимок, на котором запечатлен заметно подросший Федор. Поклонники отметили, что мальчик как две капли воды похож на отца: выразительные глаза, волевой подбородок и тонкие губки.“Копия (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “А я вижу папины глазки и личико милое”, “Двое из ларца,одинаковы с лица”, “Вот кто сердца будет разбивать 💕”, “Сын копия отца!👏🏻👍🏻”, “Леша какой у вас сынишка с Агнюшей, красавчик😍😍😍😍😘”, “Сынок похож на папу!!!”, “Красивый мальчик. Очень жаль, что вы развелись 😟😟 вы красивая семья, померитесь”, – писали в комментариях интернет-обыватели.Агния и Алексей пытаются быть примером для сына Федора. Однако оба не скрывают, что были моменты, когда они с трудом находили общий язык и точки соприкосновения. Дитковските боялась, что Чадов отберет у нее сына, а тот страшился того же самого. В итоге они погружались в собственные чувства и отказывались слышать друг друга. К счастью, недопонимание осталось позади.