Всемирный день защиты животных, отмечаемый 4 октября – хороший повод для того, чтобы оценить работу, проведенную в этой сфере. За последний год фракция Единая Россия сделала для защиты животных больше, чем депутаты Госдумы всех предыдущих созывов.

Всемирный день защиты животных,отмечаемый 4 октября – хороший повод для того, чтобы оценить работу,проведенную в этой сфере. За последний год фракция "Единая Россия" сделала длязащиты животных больше, чем депутаты Госдумы всех предыдущих созывов.За2018 год было принято больше законов о защите животных, чем за все предыдущиедепутатские созывы. В числе важнейших – законы о запрете контактной притравки иоб ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными, рассказал главадумского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.Всегов общей сложности за год было принято и рассмотрено порядка 15 инициатив, направленныхна защиту животных. Так, впервые законодательно было закреплено, что животное –это существо, чувствующее и способное испытывать боль и страдания. Как это нистранно звучит, раньше по закону животные считались просто вещью.Теперьза причинение боли и страданий животным можно получить немалый срок – до пятилет колонии, а факты совершения садистских действий в отношении животных,вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних, трансляция фактов жестокостив отношении животных в Сети – это теперь преступления средней степени тяжести.Какотметил Бурматов, депутаты существенно ужесточили и законодательство об охоте: введенадополнительная уголовная ответственность за незаконную охоту. Сроки наказания заэту деятельность выросли. Также появилась уголовная ответственность за торговлючастями животных через интернет и за контрабанду животных. Раньше, когда такойответственности не было, коммерсанты продавали шкуры краснокнижных животных, лапыгималайских медведей, рога оленей.Поинициативе "Единой России" была введена уголовная ответственность для так называемыхдогхантеров – по сути, убийц собак, которые не стеснялись делать это на детскихплощадках и в других общественных местах. В законе не фигурирует сам термин "догхантер",но за убийство двух и более животных предусмотрена суровая уголовнаяответственность.Резонансным стало законодательноерешение о запрете контактной притравки. Раньше напритравочных станциях занимались настоящим варварством и живодерством: у дикогозверя вырывали когти и зубы, морили его голодом, а через какое-то времянатравливали на него охотничьих собак, которые рвали животное буквально начасти. Считалось, что так собаки тренируются на реальном объекте охоты.Теперь,когда закон вступил в силу, сообщений о фактах насилия над животными вохотхозяйствах не стало. "Самое главное, на что мы рассчитывали – что законстанет превентивной мерой – произошло. Во-первых, закон имеет останавливающеедействие, а во-вторых, он дал возможность надзорным ведомствампроводитьпроверки охотхозяйств на предмет незаконного осуществления контактной притравки",– сказал Бурматов.Депутаттакже рассказал, что на днях с министром сельского хозяйства ДмитриемПатрушевым обсуждалась тема регистрациидомашних животных. Учет планировали ввести в 2015 году, но правиларегистрации до сих пор не разработаны Минсельхозом."Мысчитаем, что начинать надо не с регистрации домашних животных, а с животных,которые могут быть потенциально опасными. Мы считаем, что регистрация домашнихживотных должна быть бесплатной для граждан, и любой человек должен иметьвозможность всех своих животных зарегистрировать", – пояснил парламентарий.Говоряо планах на будущее, Владимир Бурматов сказал, что у депутатов на рассмотрениисейчас есть несколько инициатив. Они касаются создания правовых условий для деятельности приютов дляживотных, блокировки в Сети так называемого живодерского контента. Кроме того,в Госдуме лежит и ждет своего часа законопроект об ответственном обращении сживотными.