Всемирный день защиты животных,
отмечаемый 4 октября – хороший повод для того, чтобы оценить работу,
проведенную в этой сфере. За последний год фракция Единая Россия сделала для
защиты животных больше, чем депутаты Госдумы всех предыдущих созывов.
Всемирный день защиты животных,
отмечаемый 4 октября – хороший повод для того, чтобы оценить работу,
проведенную в этой сфере. За последний год фракция "Единая Россия" сделала для
защиты животных больше, чем депутаты Госдумы всех предыдущих созывов.
За
2018 год было принято больше законов о защите животных, чем за все предыдущие
депутатские созывы. В числе важнейших – законы о запрете контактной притравки и
об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными, рассказал глава
думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Всего
в общей сложности за год было принято и рассмотрено порядка 15 инициатив, направленных
на защиту животных. Так, впервые законодательно было закреплено, что животное –
это существо, чувствующее и способное испытывать боль и страдания. Как это ни
странно звучит, раньше по закону животные считались просто вещью.
Теперь
за причинение боли и страданий животным можно получить немалый срок – до пяти
лет колонии, а факты совершения садистских действий в отношении животных,
вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних, трансляция фактов жестокости
в отношении животных в Сети – это теперь преступления средней степени тяжести.
Как
отметил Бурматов, депутаты существенно ужесточили и законодательство об охоте: введена
дополнительная уголовная ответственность за незаконную охоту. Сроки наказания за
эту деятельность выросли. Также появилась уголовная ответственность за торговлю
частями животных через интернет и за контрабанду животных. Раньше, когда такой
ответственности не было, коммерсанты продавали шкуры краснокнижных животных, лапы
гималайских медведей, рога оленей.
По
инициативе "Единой России" была введена уголовная ответственность для так называемых
догхантеров – по сути, убийц собак, которые не стеснялись делать это на детских
площадках и в других общественных местах. В законе не фигурирует сам термин "догхантер",
но за убийство двух и более животных предусмотрена суровая уголовная
ответственность.
Резонансным стало законодательное
решение о запрете контактной притравки. Раньше на
притравочных станциях занимались настоящим варварством и живодерством: у дикого
зверя вырывали когти и зубы, морили его голодом, а через какое-то время
натравливали на него охотничьих собак, которые рвали животное буквально на
части. Считалось, что так собаки тренируются на реальном объекте охоты.
Теперь,
когда закон вступил в силу, сообщений о фактах насилия над животными в
охотхозяйствах не стало. "Самое главное, на что мы рассчитывали – что закон
станет превентивной мерой – произошло. Во-первых, закон имеет останавливающее
действие, а во-вторых, он дал возможность надзорным ведомствампроводить
проверки охотхозяйств на предмет незаконного осуществления контактной притравки",
– сказал Бурматов.
Депутат
также рассказал, что на днях с министром сельского хозяйства Дмитрием
Патрушевым обсуждалась тема регистрации
домашних животных. Учет планировали ввести в 2015 году, но правила
регистрации до сих пор не разработаны Минсельхозом.
"Мы
считаем, что начинать надо не с регистрации домашних животных, а с животных,
которые могут быть потенциально опасными. Мы считаем, что регистрация домашних
животных должна быть бесплатной для граждан, и любой человек должен иметь
возможность всех своих животных зарегистрировать", – пояснил парламентарий.
Говоря
о планах на будущее, Владимир Бурматов сказал, что у депутатов на рассмотрении
сейчас есть несколько инициатив. Они касаются создания правовых условий для деятельности приютов для
животных, блокировки в Сети так называемого живодерского контента. Кроме того,
в Госдуме лежит и ждет своего часа законопроект об ответственном обращении с
животными.