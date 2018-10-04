Совсем скоро к школьным заботам прибавится еще одна: чем порадовать любимого учителя. Если вы еще не выбрали вариант подарка - от себя или от класса, вам помогут советы Tlum.Ru.

Совсем скоро к школьным заботам прибавится еще одна — чем порадовать любимого учителя. Если вы еще не выбрали вариант подарка ко Дню учителя (5 октября) — от себя или от класса, вам помогут советы Tlum.Ru.Дешево — не значит плохо. Есть много отличных вариантов подарка дешевле 500 рублей, которые совсем не будут смотреться банально. Удивить и порадовать может даже коробка сладостей, выбранная с любовью и фантазией. Например, можно узнать о вкусах учителя и подарить какой-то редкий вид шоколада с перцем или печенье с предсказанием. Или набор "Назад в 90-е". Да, мелочь, но вкусная и приятная.И, если уж речь зашла о продуктах, почему только конфеты? Интересным подарком могут стать экзотические фрукты. А если их упаковать с выдумкой наподобие гербария? Учитель биологии это обязательно оценит.Книга остается лучшим подарком на все времена. И становится еще и выгодным вариантом, ведь на Tlum.Ru есть раздел с промокодами и купонами. Среди прочего — и в интернет-магазин "Читай-город", редакция которого сделала подборку книг в честь Дня учителя. Уверены, что из десятков книжек вы сможете найти подходящую. А в качестве бонуса сэкономите 10 процентов.В поисках недорого, но приятного сувенира можно зайти в магазин с необычными вещами. Хорошим подарком может стать стакан-тамблер или, например, банка именного арахиса (имя и текст можно указать любые), которую в "Красном кубе" сейчас можно купить всего за 244 рубля.Учителя совсем не такие серьезные люди, как кажется их ученикам, и вполне могут оценить смешную плюшевую игрушку или настольную игру. Учитель обществознания может обрадоваться игре "Бизнесмен 2000", поиграть в наш аналог "Монополии" на уроке под предлогом изучения экономики.Многие учителя не любят принимать личные подарки. В таком случает можно подарить что-нибудь "для школы" — красивые часы на стену или забавный настольный календарь.Если вы знаете, что ваш любимый учитель увлекается вышиванием, то ему может подойти подарочный сертификат в магазин хобби. Они обычно начинаются как раз с 500 рублей. А если вы не знаете, что любит учитель, можно выбрать нейтральный вариант сертификата.Тот, кто подумал о подарке сильно заранее, может заглянуть на AliExpress. Стильный шарфик или галстук — вполне уместны, а если преподаватель с чувством юмора, можно найти и что-то позабавнее.Поверьте, вашему учителю понравится и памятный подарок, сделанный на заказ или своими руками. Например, фотоальбом с совместными фотографиями, календарь с фотографиями учеником или та же кружка с портретом и смешной надписью.Порадуйте своих учителей! С праздником!