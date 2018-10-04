Режиссер Дэвид Линч и телеканал Showtime выпустят VR-игру по мотивам знаменитого телесериала Твин Пикс. Проект будет презентован 13-14 октября на фестивале кино и современного искусства в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте студии Collider, которая также участвовала в разработке игры.

Режиссер Дэвид Линч и телеканал Showtime выпустят VR-игру по мотивам знаменитого телесериала "Твин Пикс". Проект будет презентован 13-14 октября на фестивале кино и современного искусства в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте студии Collider, которая также участвовала в разработке игры.Авторы игры говорят, что позволят игрокам исследовать сюрреалистический мир сериала. Люди смогут поиграть за агента Купера. Локации игры будут включать эпизоды из оригинального "Твин Пикса" начала 1990-х годов, а также продолжения проекта, которое вышло в 2017 году.Задачей игрока будет выбраться из виртуального мира в реальный.Протестировать игру смогут посетители фестиваля Festival of Disruption в Лос-Анджелесе в театре Ace Hotel. Игра Twin Peaks VR разработана для HTC Vive и Oculus Rift. В 2019 году она станет доступной на игровой платформе Steam.