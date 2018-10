В январе 2017 года Сеть, в том числе и Рунет, взорвала фотография нелепой и грустной скульптуры голландской художницы Маргрит ван Брифорт, которую назвали Ждун. Недавно она намекнула, что у Ждуна появится друг или подруга. И не менее странная скульптура появилась, и автор предлагает дать ей имя.

