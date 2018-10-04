В отношении водителей возбуждены уголовные дела.

Автомобиль «ВАЗ-21213» под управлением 32-летнего жителя Кольчугино был остановлен на улице города в ночное время инспекторами дорожно-патрульной службы в середине сентября текущего года. От водителя исходил запах алкоголя. Результаты проведенного освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии опьянения. В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что двумя месяцами ранее автолюбитель уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного деяния и был лишен прав на управление автомобилем.Аналогичный факт был выявлен инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Суздальскому району. Мотоцикл марки «Альфа», за рулем которого находился 39-летний житель города Владимира, инспекторы остановили на одной из улиц Боголюбово. Как и в предыдущем случае, мужчина не в первый раз сел за руль, употребив перед поездкой спиртные напитки.В настоящее время в отношении граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).