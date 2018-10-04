Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт продолжит работу с национальной командой. Наставник подписал новое соглашение с Футбольной ассоциацией Англии, которое будет рассчитано до 2022 года. Подробности соглашения не разглашаются.

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт продолжит работу с национальной командой. Наставник подписал новое соглашение с Футбольной ассоциацией Англии, которое будет рассчитано до 2022 года. Подробности соглашения не разглашаются."Я рад, что имею возможность работать со сборной Англии в течение следующих двух крупных турниров, — приводит слова Саутгейта "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт федерации. – Эта должность является для меня потрясающей привилегией и настоящей честью. То, как нация объединилась минувшим летом на чемпионате мира в России является нечто особенным. Буду рад увидеть дальнейший путь этой молодой команды в ближайшие годы".Напомним, что Саутгейт возглавляет Англию с 2016 года. Вместе с командой он на минувшем чемпионате мира-2018 добрался до полуфинала.