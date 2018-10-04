Великобритания прислала официальный отказ на просьбу России об оказании помощи в расследовании дела Скрипалей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Великобритания прислала официальный отказ на просьбу России об оказании помощи в расследовании дела Скрипалей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Отказ пришел "по каналам министерства иностранных дел", пояснил он.По словам Куренного, это говорит о том, что британские правоохранительные органы не настроены на конструктивный диалог. По формулировке же видно, что "взаимоотношения переходят в сферу политическую", добавил представитель Генпрокуратуры, передает "Интерфакс".Британцы заявили, что выполнение российского запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности и другим интересам королевства, и это объяснение отказа Куренной назвал странным.