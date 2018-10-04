Российский президент в Санкт-Петербурге провел переговоры с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. Лидеры обсудили военный конфликт в Сирии, проблему беженцев в Европе и сотрудничество в энергетике. Была и культурная программа.

Российский президент в Санкт-Петербурге провел переговоры с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. Лидеры обсудили военный конфликт в Сирии, проблему беженцев в Европе и сотрудничество в энергетике. Была и культурная программа.Встреча Владимира Путина и Себастьяна Курца — уже четвертая в этом году. Но впервые она проходит в Петербурге. В июне в Австрии российского лидера принимали в венском дворце Хофбург. А теперь австрийскую делегацию встречают в резиденции русских царей. Переговоры президента и канцлера прошли в Малом тронном зале Зимнего дворца.Курц — самый молодой в Европе глава правительства, ему всего 32 года. Но при этом у него высокий рейтинг за счет жесткой позиции в отношении нелегальных мигрантов. Пока в Сирии не наступит мир, беженцы так и будут штурмовать Европу.Путин признается: договоренность с Эрдоганом в Сочи возникла спонтанно. Слишком участились обстрелы боевиков из зоны деэскалации, в том числе и российских военных объектов."Прямо в ходе переговоров возникла идея создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров с тем, чтобы обеспечить большую безопасность и сирийских гражданских объектов, городов, населенных пунктов, и нашей военной базы Хмеймим, — сообщил Путин. — И хочу вас проинформировать, что мы работаем солидарно с турецкими партнерами. Мы видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств. Мы продолжим дальше вместе намеченные мероприятия, в том числе и совместное патрулирование с помощью турецких вооруженных сил и российской военной полиции. Все это было бы невозможно без согласования таких договоренностей с сирийскими официальными властями и без поддержки Ирана. У меня есть все основания полагать, что мы добьемся поставленных перед собой целей. А это значит, что никаких крупномасштабных боевых действий там не предвидится".Главная цель — вернуть сирийцев к мирной жизни, не разделяя на своих и чужих. Но готова ли помогать Европа, в которой Вена сейчас председатель?"Но согласитесь со мной, что какая нам разница? Разве люди должны страдать от того, что они живут на той или иной территории, подконтрольной тем или другим политическим силам? Вот по нашим подсчетам за неполный год, наверное, полторы сотни тысяч вернулись уже домой. А если бы вместе солидарно оказывали элементарную помощь? Создавали бы условия для того, чтобы люди жить могли нормально и вернулись домой. Разве Европа в этом не заинтересована? – спросил президент России. — Да, я слышал, мне коллеги говорят: наверное, те, кто приехал в Германию и сидят там на социальном пособии не захотят вернуться. Но это ваше дело, если вы хотите платить высокое социальное пособие беженцам из Ближнего Востока или из Африки. Зачем сидеть у себя, где заработная плата в три раза меньше, чем социальное пособие. Хорошо. Но те люди, которые сидят в лагерях беженцев в Турции, в Ливане, в Иордании, точно могли бы вернуться домой и не создавали бы дополнительную нагрузку как потенциальные мигранты в европейские страны. Но это, по-моему, элементарная вещь. Это на поверхности лежит"."Газпром" и австрийская OMV подписывают соглашение о совместной разработке нефти и газа Уренгойского месторождения. Австрийский концерн финансирует и стратегически важный для Европы газопровод "Северный поток-2". "Мы уже в течение 50 лет получаем газ из России. Эти поставки были всегда стабильными, даже в самые сложные политические времена. И это важно для Европы — две трети газа поставляется из России", — подчеркнул Курц.США грозят ввести санкции против европейских компаний, чтобы те перестали строить альтернативный энергомаршрут. Путин вспоминает Болгарию, которая сначала поддержала "Южный поток" и могла зарабатывать на трубе по полмиллиарда долларов в год, но под давлением отказалась и теперь жалеет."Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила такую слабость и неспособность защитить свои национальные интересы, — сказал Путин. – Хочу вас заверить, что Россия как была, есть и безусловно всегда будет самым надежным поставщиком, в том числе и потому что трубопроводная система идет прямо от первичного источника, из Ямала, из Сибири. Это лишено транзитных рисков и так далее. Неужели Европа будет покупать газ на 30 процентов дороже из других регионов, в том числе, из США? Можно, конечно, но это глупость просто, расточительство и снижение своей глобальной конкурентоспособности, — считает Путин. — До конечного потребителя, до граждан, до экономики будет доходить более дорогой продукт. Поэтому здравый смысл, надеюсь, будет подталкивать нас всех к реализации подобного рода проектов. Будем за него бороться".Общение с прессой — в Фельдмаршальском зале, в окружении монументальных портретов. Кутузов, Суворов, Потемкин. В руке — золотой фельдмаршальский жезл, созданный для императора Александра II, инкрустированный бриллиантами и сапфирами.Шедевры из коллекций Романовых и Габсбургов собраны в 14 уникальных дуэтов. Совместную выставку Эрмитажа и художественного музея Вены лидеры открывают лично. Фото на фоне двух императриц — Екатерины II и Марии Терезии – Курц даже вывешивает в свой "Инстаграм".Посмотреть эту публикацию в InstagramGemeinsam mit dem russischen Präsidenten Putin bei der Eröffnung einer Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg. #eremitage #stpetersburg #russlandПубликация от Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 Окт 2018 в 11:11 PDT"Искусство помогает сохранить отношения, когда рушатся многие мосты", — уверен генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Показывают Курцу и знаменитое приобретение Екатерины — часы "Павлин". Не тратить время на санкции, а вместе идти вперед. В этом году взаимная торговля выросла на 70 процентов. Австрия не входит в НАТО и отказалась высылать российских дипломатов.