Компания Google выпустила новое приложение для Android, которое позволяет нажимать на кнопки, прокручивать экран, переключаться между меню и взаимодействовать с другими программами, не прикасаясь к смартфону. Voice Access накладывает каждый элемент пользовательского интерфейса цифровую метку, которую можно нажать посредством голосовой команды.

Компания Google выпустила новое приложение для Android, которое позволяет нажимать на кнопки, прокручивать экран, переключаться между меню и взаимодействовать с другими программами, не прикасаясь к смартфону. Voice Access накладывает каждый элемент пользовательского интерфейса цифровую метку, которую можно "нажать" посредством голосовой команды.Кроме того, программа автоматически помещает "Ассистента" Google в режим ожидания команд, так что вызывать его повторно не нужно. Для работы Voice Access понадобится смартфон с Android 5.0 или более поздней версией, а также поисковое приложение Google, чтобы голосовой режим можно было включить командой "Окей Google".Voice Access была разработана для удобства людей, страдающих такими недугами, как болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. В то же время приложение будет востребовано среди пользователей, у которых просто часто заняты руки.∎В Windows 10 можно будет использовать приложения с Android-смартфона читайте такжеЗагрузить Voice Access можно из магазина Google Play. Пока программа поддерживает только английский язык.