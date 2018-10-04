Каждую неделю благодаря участию в лотерее в стране появляется более 20 миллионеров. Суммы выигрышей поражают воображение – 506 миллионов, 358 миллионов, 267 миллионов рублей, 207 миллионов… Поверить в то, что миллионером можно стать, купив всего лишь один лотерейный билет, — сложно. Попробуем развеять ваши сомнения.

Каждуюнеделю благодаря участию в лотерее в стране появляется более 20миллионеров. Суммы выигрышей поражают воображение – 506 миллионов, 358миллионов, 267 миллионов рублей, 207 миллионов… Поверить в то, чтомиллионером можно стать, купив всего лишь один лотерейный билет, —сложно. Попробуем развеять ваши сомнения.Выигрышии победители – абсолютно реальные. Счастливчиков с каждым днем всёбольше, они активно дают интервью, рассказывают историю своих побед,делятся секретами везения, пишут отзывы об участии в розыгрышах.Сегодняв России существует более 25 видов лотерей. С июля 2014 года в Россиидействуют только государственные лотереи. Их главная миссия —финансирование целевых госпрограмм, направленных на развитие физическойкультуры и спорта. Крупнейшим распространителем лотерей является бренд "Столото".Довольно часто колоссальные многомиллионные суперпризы выигрывают участники лотерей "Гослото". Отзывы реальных людей – яркое тому подтверждение.Лотереи "Гослото" – это розыгрыши по формулам: "Гослото "6 из 45"; "Гослото "7 из 49"; "Гослото "4 из 20"; "Гослото"5 из 36". Первое число в формуле – это количество чисел, которые нужноотгадать; второе – из какого количества чисел. Например, в лотерее "Гослото "6 из 45" нужно отгадать 6 чисел из 45."Гослото". Кто выигрывает в лотерею?Убедительнее всего на волнующий всех вопрос "Можно ли выиграть в лотерею?" отвечают победители "Гослото".Отзывы реальных людей наглядно показывают, что выиграть может абсолютнолюбой человек вне зависимости от места жительства и рода деятельности.Победителямилотерей уже стали миллионы жителей страны: от Калининграда доКрасноярска и от Мурманска до Краснодара. Все они смогли воплотить своисамые заветные мечты в жизнь. Кто-то купил долгожданные квадратные метрыжилплощади, кто-то приобрел автомобиль, а кто-то отправился вкругосветное путешествие.Составитьоднозначный портрет лотерейного победителя и вывести формулу"везунчика" невозможно, что и подтверждают многочисленные отзывы о "Гослото"реальных людей. Каждая победа – это уникальная история, у каждогопобедителя свой секрет и свой особенный путь к успеху. Но всехпобедителей объединяет купленный однажды счастливый билет "Гослото"."Гослото". Реальные отзывы победителейЭтимлетом на всю страну прогремела новость о выигрыше жителя Краснодара.Почти 75 миллионов рублей. Счастливчиком оказался пенсионер ВладимирШатохин. В своем отзыве он поделился тактикой выбора счастливойкомбинации."Тотдень начался как обычно, – рассказал победить. – Я был на работе. Вовремя обеденного перерыва купил лотерейный билет. Правда, раньше,выбирая числа, отмечал дни рождения близких. А сейчас отметил числанаобум".Похожей тактики придерживался и другой победитель – Евгений Диулиниз Череповца, выигравший более 7 миллионов рублей. "Раньше я выбиралсвои любимые числа, а потом понял, что это бесполезно. Все нужно делатьпо настроению. Но в выигрышном билете действительно есть важные для менячисла: даты рождения детей и сестры, а также день нашей с Настейсвадьбы. Видимо, от судьбы не уйти".Евгений не первый раз участвовал в лотереях "Гослото". Отзывы других победителей также свидетельствуют о том, что лотереи стали для них настоящим хобби. Например, Владимир Апариниз Кемеровской области, выигравший 13 миллионов рублей, продолжаеттрадицию, начатую еще его отцом: "В моей семье лотереи – это традиция. В1977 году мой отец выиграл 5000 рублей – большие деньги в СССР. И вотпришла моя очередь выигрывать по-крупному".Лотерея "Гослото". Отзывы мультимиллионеровИнтересно почитать о лотереях "Гослото"отзывы победителей, выигравших баснословные суммы. По понятной причинемногие из них просят сохранить свои настоящие имя и фамилию в тайне, новсе они реальные люди.Одним из таких счастливчиков стал Николай из Новосибирска, для которого счастливым стал 1885-й тираж "Гослото"6 из 45". Он принес ему, только вдумайтесь в эти цифры, 350 миллионоврублей. Забавно, что мужчина долго не проверял судьбоносный билет:"Самое смешное, что я увидел и прочитал, наверное, все новости орекордном суперпризе – и по радио, и в интернете, и еще где-то, но ниразу не подумал, что героем этих новостей являюсь я. Проверил билетспустя несколько дней".Какже счастливчик распорядился своим богатством? "Планы у меняграндиозные, – рассказал в своем отзыве Николай. – Во-первых,отблагодарю судьбу за шанс полностью изменить жизнь. Поэтому в ближайшихпланах добрые дела – помогу тому, кто сейчас нуждается в финансовойподдержке. А во-вторых, попробую приумножить свое счастье и счастьесвоей семьи – перееду в Москву, куплю большой дом и займусь развитиемсобственного бизнеса.Суммыв несколько сотен миллионов – это реальная возможность исполнить всесвои желания. Так поступил еще один мультимиллионер Александр, которыйвыиграл в лотерее более 230 миллионов рублей."Хочупопутешествовать, самая заветная мечта – побывать в Венеции", -поделился планами победитель. – "Но для начала подлечу спину, накопилисьпрофессиональные травмы. Помогу маме, брату, племяннику, обязательнозаймусь благотворительностью. Я и так всегда перечислял деньгинуждающимся, а теперь уж сам Бог велел".О лотереях "Гослото" отзывы победители оставляют на сайте "Столото",где можно прочитать еще больше историй выигрышей. Любимчики Фортуныпередают свою эстафету везения и желают каждому, кто читает этотматериал, испытать сладостный вкус победы!