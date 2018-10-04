Каждую
неделю благодаря участию в лотерее в стране появляется более 20
миллионеров. Суммы выигрышей поражают воображение – 506 миллионов, 358
миллионов, 267 миллионов рублей, 207 миллионов… Поверить в то, что
миллионером можно стать, купив всего лишь один лотерейный билет, —
сложно. Попробуем развеять ваши сомнения.
Каждую
неделю благодаря участию в лотерее в стране появляется более 20
миллионеров. Суммы выигрышей поражают воображение – 506 миллионов, 358
миллионов, 267 миллионов рублей, 207 миллионов… Поверить в то, что
миллионером можно стать, купив всего лишь один лотерейный билет, —
сложно. Попробуем развеять ваши сомнения.
Выигрыши
и победители – абсолютно реальные. Счастливчиков с каждым днем всё
больше, они активно дают интервью, рассказывают историю своих побед,
делятся секретами везения, пишут отзывы об участии в розыгрышах.
Сегодня
в России существует более 25 видов лотерей. С июля 2014 года в России
действуют только государственные лотереи. Их главная миссия —
финансирование целевых госпрограмм, направленных на развитие физической
культуры и спорта. Крупнейшим распространителем лотерей является бренд "Столото".
Довольно часто колоссальные многомиллионные суперпризы выигрывают участники лотерей "Гослото". Отзывы реальных людей – яркое тому подтверждение.
Лотереи "Гослото" – это розыгрыши по формулам: "Гослото "6 из 45"; "Гослото "7 из 49"; "Гослото "4 из 20"; "Гослото
"5 из 36". Первое число в формуле – это количество чисел, которые нужно
отгадать; второе – из какого количества чисел. Например, в лотерее "Гослото "6 из 45" нужно отгадать 6 чисел из 45.
"Гослото". Кто выигрывает в лотерею?
Убедительнее всего на волнующий всех вопрос "Можно ли выиграть в лотерею?" отвечают победители "Гослото".
Отзывы реальных людей наглядно показывают, что выиграть может абсолютно
любой человек вне зависимости от места жительства и рода деятельности.
Победителями
лотерей уже стали миллионы жителей страны: от Калининграда до
Красноярска и от Мурманска до Краснодара. Все они смогли воплотить свои
самые заветные мечты в жизнь. Кто-то купил долгожданные квадратные метры
жилплощади, кто-то приобрел автомобиль, а кто-то отправился в
кругосветное путешествие.
Составить
однозначный портрет лотерейного победителя и вывести формулу
"везунчика" невозможно, что и подтверждают многочисленные отзывы о "Гослото"
реальных людей. Каждая победа – это уникальная история, у каждого
победителя свой секрет и свой особенный путь к успеху. Но всех
победителей объединяет купленный однажды счастливый билет "Гослото".
"Гослото". Реальные отзывы победителей
Этим
летом на всю страну прогремела новость о выигрыше жителя Краснодара.
Почти 75 миллионов рублей. Счастливчиком оказался пенсионер Владимир
Шатохин. В своем отзыве он поделился тактикой выбора счастливой
комбинации.
"Тот
день начался как обычно, – рассказал победить. – Я был на работе. Во
время обеденного перерыва купил лотерейный билет. Правда, раньше,
выбирая числа, отмечал дни рождения близких. А сейчас отметил числа
наобум".
Похожей тактики придерживался и другой победитель – Евгений Диулин
из Череповца, выигравший более 7 миллионов рублей. "Раньше я выбирал
свои любимые числа, а потом понял, что это бесполезно. Все нужно делать
по настроению. Но в выигрышном билете действительно есть важные для меня
числа: даты рождения детей и сестры, а также день нашей с Настей
свадьбы. Видимо, от судьбы не уйти".
Евгений не первый раз участвовал в лотереях "Гослото". Отзывы других победителей также свидетельствуют о том, что лотереи стали для них настоящим хобби. Например, Владимир Апарин
из Кемеровской области, выигравший 13 миллионов рублей, продолжает
традицию, начатую еще его отцом: "В моей семье лотереи – это традиция. В
1977 году мой отец выиграл 5000 рублей – большие деньги в СССР. И вот
пришла моя очередь выигрывать по-крупному".
Лотерея "Гослото". Отзывы мультимиллионеров
Интересно почитать о лотереях "Гослото"
отзывы победителей, выигравших баснословные суммы. По понятной причине
многие из них просят сохранить свои настоящие имя и фамилию в тайне, но
все они реальные люди.
Одним из таких счастливчиков стал Николай из Новосибирска, для которого счастливым стал 1885-й тираж "Гослото
"6 из 45". Он принес ему, только вдумайтесь в эти цифры, 350 миллионов
рублей. Забавно, что мужчина долго не проверял судьбоносный билет:
"Самое смешное, что я увидел и прочитал, наверное, все новости о
рекордном суперпризе – и по радио, и в интернете, и еще где-то, но ни
разу не подумал, что героем этих новостей являюсь я. Проверил билет
спустя несколько дней".
Как
же счастливчик распорядился своим богатством? "Планы у меня
грандиозные, – рассказал в своем отзыве Николай. – Во-первых,
отблагодарю судьбу за шанс полностью изменить жизнь. Поэтому в ближайших
планах добрые дела – помогу тому, кто сейчас нуждается в финансовой
поддержке. А во-вторых, попробую приумножить свое счастье и счастье
своей семьи – перееду в Москву, куплю большой дом и займусь развитием
собственного бизнеса.
Суммы
в несколько сотен миллионов – это реальная возможность исполнить все
свои желания. Так поступил еще один мультимиллионер Александр, который
выиграл в лотерее более 230 миллионов рублей.
"Хочу
попутешествовать, самая заветная мечта – побывать в Венеции", -
поделился планами победитель. – "Но для начала подлечу спину, накопились
профессиональные травмы. Помогу маме, брату, племяннику, обязательно
займусь благотворительностью. Я и так всегда перечислял деньги
нуждающимся, а теперь уж сам Бог велел".
О лотереях "Гослото" отзывы победители оставляют на сайте "Столото",
где можно прочитать еще больше историй выигрышей. Любимчики Фортуны
передают свою эстафету везения и желают каждому, кто читает этот
материал, испытать сладостный вкус победы!